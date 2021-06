Probleme de internet la nivel global. Site-urile mai multor companii internaționale au picat

Mari probleme de funcționare ale internetului au fost întâmpinate joi dimineață la nivel global. Site-urile mai multor companii importante din întreaga lume au căzut.

Au fost înregistrate mii de sesizări privind nefuncționarea site-urilor de internet. Printre companiile afectate se numără American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines și Delta Air Lines, dar și cele mai importante bănci australiene, relatează DW, care citează Downdetector.

"Am aflat că unii dintre clienţii noştri întâmpină în prezent probleme în accesarea serviciilor noastre", a declarat un purtător de cuvânt de la Commonwealth Bank of Australia, cea mai mare bancă din Australia.

"Această problemă afectează mai multe entităţi, inclusiv numeroase mari bănci", a adăugat sursa citată.

Alte bănci australiene precum Westpac Banking Corp, Australia and New Zealand Banking Group şi ME Bank au anunţat şi ele că au probleme care afectează aplicaţiile mobile sau produsele lor bancare online.

Potrivit portalului Downdetector, problemele au început la ora locală 14:10 (5:10 GMT).

Separat, Banca Centrală a Australiei a anunţat şi ea că a decis să anuleze licitaţia de obligaţiuni guvernamentale programată pentru ziua de joi din cauza unor probleme tehnice. În mod normal, Reserve Bank of Australia (RBA) organizează în fiecare săptămână trei licitaţii de obligaţiuni guvernamentale. "Din cauza unor probleme tehnice, licitaţia programată pentru ziua de astăzi a fost anulată", a informat RBA.

De asemenea, portalul Downdetector informează că paginile de Internet ale marilor companii americane American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines şi Delta Air Lines se confruntă joi dimineaţa cu probleme.

Peste 1.000 de utilizatori au anunţat că au întâmpinat probleme cu siteul Southwest Airlines, în timp ce 400 de utilizatori au raportat o problemă similară în cazul Delta Air Lines.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, o problemă apărută într-un nod de rețea a afectat de asemenea internetul la nivel global, timp de aproximativ o oră.