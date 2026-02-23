Trecerea la designul unibody din aluminiu a permis Apple să experimenteze culori mai aprinse în 2025, iar acest trend ar putea continua şi în 2026.

Cel puţin versiunile Pro şi Pro Max de iPhone 18, care este încă la mai bine de jumătate an distanţă de lansare, ar putea să fie disponibile într-un roşu aprins.

În prezent, Apple realizează teste pentru a vedea cum se comportă culoarea pe carcasa de aluminiu şi ce combinaţii poate face pentru a obţine exact nuanţa dorită.

Ultimul iPhone roşu datează din 2022, când Apple lansa seria cu numărul 14. De atunci, compania americană a încetat să mai folosească această culoare.

În 2025, Apple a revenit la culori vii şi a surprins cu un portocaliu foarte aprins. Criticată de unii, alegerea a contribuit la succesul seriei iPhone 17, în special în China, acolo unde această versiune este foarte populară.

Rămâne de văzut dacă Apple va merge mai departe cu roşu şi dacă va alege să ofere pentru iPhone 18 Pro atât portocaliu, cât şi roşu, sau dacă roşul va lua locul portocaliului.