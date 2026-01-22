Chatbotul, dezvoltat intern sub numele de cod Campos, va fi integrat profund în sistemele de operare pentru iPhone, iPad şi Mac şi va înlocui interfaţa Siri existentă. Aceasta este una dintre cele mai importante mutări strategice ale Apple pentru a recupera terenul pierdut în cursa AI, după ce lansarea ”Apple Intelligence” din 2024 a avut un impact modest.

La începutul lunii, Apple a încheiat un acord cu Google pentru a utiliza modelele Gemini în noul Siri, o victorie semnificativă pentru Google, având în vedere competiţia directă dintre cele două companii. Campos va rula o versiune premium a modelului personalizat Google, comparabilă cu Gemini 3, denumită intern Apple Foundation Models v11.

Funcţiile chatbotului vor fi activate în a doua parte a anului, iar Campos va putea fi utilizat atât prin comenzi vocale, cât şi prin tastare, fiind principala noutate a următoarei generaţii de sisteme de operare Apple.

Separat, publicaţia The Information scrie că Apple dezvoltă un dispozitiv purtabil AI în formă de pin, echipat cu mai multe camere, difuzor, microfoane şi încărcare wireless, cu lansare posibilă în 2027.

Apple nu a comentat informaţiile.



