Jiang Jiang, din provincia Guangdong, a fost anunțat drept câștigătorul marelui premiu, un iPhone 17 Pro Max, în timpul petrecerii organizate de angajatorul său. Premiul i-a fost înmânat într-o cutie care părea autentică, însoțită de o pungă originală și o factură care arăta prețul de aproape 10.000 de yuani (aproximativ 1.450 de dolari). Bucuros, bărbatul a decis să deschidă cutia abia acasă, pentru a-și surprinde soția, potrivit South China Morning Post.

Surpriza neplăcută descoperită acasă

Când a deschis cutia, Jiang a descoperit că în locul telefonului se aflau doar două bomboane de ciocolată și trei acadele. El a spus că a crezut că este cel mai norocos angajat al serii, dar s-a dovedit a fi victima unei farse.

Potrivit acestuia, gluma a fost pusă la cale de managerul echipei sale, iar spitalul nu aprobase, de fapt, achiziția unui telefon. Premiul al doilea oferit la petrecere a fost doar o pernă.

Angajatul cere scuze publice

Bărbatul a declarat că nu avea neapărat nevoie de telefon, dar a cerut ca persoana care a făcut farsa să își ceară scuze public. El a spus că se aștepta ca anul 2026 să înceapă cu noroc, dar a avut parte de o mare dezamăgire.

Reacții puternice pe rețelele sociale

Povestea a stârnit numeroase reacții online, mulți utilizatori exprimându-și simpatia față de el și criticând premiile oferite de unele companii la petrecerile de sfârșit de an. Unii au spus că astfel de gesturi arată lipsă de respect față de angajați, iar alții au ironizat premiile simbolice oferite de angajatori.