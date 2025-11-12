Robotul violoncelist poate fi admirat la București. Ce alte surprize au pregătit organizatorii GoTech World 2025

Inteligența artificială își face prezența tot mai simțită în viața noastră și ne uimește tot mai mult de la o zi la alta.

Roboți care cântă la violoncel sau care creează portrete, chitare inteligente care ușurează procesul de învăţare ori sisteme care detectează viruși mai ușor pot fi văzute chiar în București. Noi tehnologii sunt prezentate la un eveniment de profil, unde vizitatorii au văzut ce se întâmplă atunci când arta și tehnologia se intersectează.

Faceți cunoștință cu un robot violoncelist. Acest aparat are două brațe mecanice controlate de algoritmi de inteligență artificială, care cântă la un violoncel real.

Fredrik Gran, creatorul robotului: „Cred că ideea mi-a venit din obsesia mea pentru sunete, ca compozitor și muzician și din încercarea de a găsi noi sunete.”

Reporter: Este greu să creezi ceva de genul?

Fredrik Gran, creatorul robotului: „Da, mi-a luat ceva timp. Nu am fost activ tot timpul, dar am făcut primul test în 2009.”

Tânără: „Am venit să vedem ce este nou în materie de AI și am fost surprinsă să văd și în domeniul creativ. Un robot care cântă la violoncel, și a fost foarte interesant”.

O chitară electro-acustică inteligentă promite să schimbe modul în care muzicienii cântă.

Instrumentul are două difuzoare integrate, un procesator de efecte și un senzor care transformă vibrațiile în sunet.

Alexandru Duru, chitarist: „Avem în plan dezvoltarea software-ului pentru a include o sesiune de learning, de învățare ajutată de inteligența artificială. Adică practic o să știm ce se cântă pe chitară, să dăm feedback în timp real ce se întâmplă și să învățăm. O să putem ajuta oamenii să învețe mai repede la chitară”.

Roboțeii aceștia sunt folosiți la evenimente pentru a creea portrete oamenilor.

Sebastian Ghiolda, expozant: „Este destul de mult de muncă, dar trebuie să ne adaptăm pieței deoarece știm și noi că AI-ul este prezent peste tot și trebuie să inovăm piața de evenimente din România”.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, și specialiștii în securitate cibernetică dezvoltă programe care blochează viruşii mult mai rapid.

George Cherecheș, reprezentantul unei companii de securitate cibernetică: „Tot timpul atacatorii vin cu metode noi de a compromite rețelele și atunci noi trebuie să ținem pasul cu tehnologia și să ne asigurăm că avem tehnologiile potrivite pentru a combate acele tipuri de atacuri”.

Alexandru Măxineanu, organizatorul evenimentului GO Tech World: „Consider că este important cum funcționează și să nu ne bazăm 100% pe această inteligență artificială, pentru că încă este artificială”.

La evenimentul GoTech World 2025 au fost peste 100 de expozanți cu noutăți în domeniul tehnologiei.

