La Palatul Culturii din Iași funcționează primul robot supraveghetor de muzeu din România. Vizitatorii îi ascultă ”ordinele”

iLikeIT
13-09-2025 | 10:14
×
Codul embed a fost copiat

La Palatul Culturii din Iași a fost adus primul robot supraveghetor de muzeu din România.

autor
Elena Bejinaru

Îl cheamă Robo, muncește cu normă întreagă la Muzeul de Artă și are grijă că nimeni să nu atingă tablourile, așa cum spun regulile de bună conduită.

Robo patrulează neobosit printre capodoperele Muzeului de Artă, cu o misiune clară: să le spună vizitatorilor în ce sală au ajuns și cum să se comporte, în preajma lucrărilor.

Vizitator: "Adaptat zilelor noastre. Regulile de conduită într-un muzeu".

Coralia Costa, șef secție mediere culturală: "Funcționează pe bază de geolocalizare. Practic are setat în memoria sa planul Palatului, planul muzeului, și știe să recunoască obstacolele, atât fixe, cât și mobile, și oameni, și obiecte și știe să se adreseze vizitatorilor”.

Citește și
targul de tehnologie de la Berlin
Roboți care gătesc, spală sau fac curat, prezentați la târgul de tehnologie din Berlin. AI-ul, vedeta evenimentului

Însă orice ar avea de zis, robotul e mereu apreciat pentru bunele sale maniere.

Vizitaor: "Foarte politicos, te anunță și că pleacă să-i faci un pic de loc. Foarte simpatic."

Robot: "Vă rugăm să nu atingeți exponatele și să păstrați o distanță de aproximativ un metru față de acestea. Vă mulțumim! Am să merg. Vă rog să mă scuzați".

Geanina Bejinariu, supraveghetor muzeu: "Dacă robotul spune păstrați distanța, oamenii chiar se dau mai în spate. Tablourile sunt originale și vizitatorii trebuie să înțeleagă că arta este artă și nu avem voie să atingem, doar să admirăm."

Vizitator: "Am și păstrat distanța de 1 m, chiar m-am uitat la un moment dat. Ajută tehnologia foarte mult."

Prețul unui astfel de robot este de aproximativ 12.000 de euro.

Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, robot, muzeu,

Dată publicare: 13-09-2025 07:33

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Ochelarii care traduc în timp real și un aspirator ce urcă scările singur, vedetele celui mai mare târg tech din Europa
Stiri Stiinta
Ochelarii care traduc în timp real și un aspirator ce urcă scările singur, vedetele celui mai mare târg tech din Europa

Ochelari inteligenți care promit traduceri în timp real, robotul aspirator care urcă singur scările și ceasurile capabile să monitorizeze sănătatea 24 de ore din 24.

Roboți care gătesc, spală sau fac curat, prezentați la târgul de tehnologie din Berlin. AI-ul, vedeta evenimentului
Stiri Diverse
Roboți care gătesc, spală sau fac curat, prezentați la târgul de tehnologie din Berlin. AI-ul, vedeta evenimentului

Roboți care gătesc sau sortează rufe, proiectoare care încap într-un buzunar sau dispozitive interactive care oferă companie. Toate le atrag atenția vizitatorilor la cel mai mare târg de tehnologie din Europa, desfășurat în Berlin.

iLikeIT. IFA Berlin 2025: Roboți care urcă scări și AI în mișcare – viitorul prinde contur
iLikeIT
iLikeIT. IFA Berlin 2025: Roboți care urcă scări și AI în mișcare – viitorul prinde contur

IFA Berlin (Innovation For All) își deschide astăzi porțile. Un târg important de tehnologie din Europa.

Recomandări
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp
Stiri Sociale
O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.

Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR
Stiri actuale
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci.

Top citite
1 ora de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ora de iarnă 2025: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi
2 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
3 pensionari
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28