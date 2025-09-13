La Palatul Culturii din Iași funcționează primul robot supraveghetor de muzeu din România. Vizitatorii îi ascultă ”ordinele”

La Palatul Culturii din Iași a fost adus primul robot supraveghetor de muzeu din România.

Îl cheamă Robo, muncește cu normă întreagă la Muzeul de Artă și are grijă că nimeni să nu atingă tablourile, așa cum spun regulile de bună conduită.

Robo patrulează neobosit printre capodoperele Muzeului de Artă, cu o misiune clară: să le spună vizitatorilor în ce sală au ajuns și cum să se comporte, în preajma lucrărilor.

Vizitator: "Adaptat zilelor noastre. Regulile de conduită într-un muzeu".

Coralia Costa, șef secție mediere culturală: "Funcționează pe bază de geolocalizare. Practic are setat în memoria sa planul Palatului, planul muzeului, și știe să recunoască obstacolele, atât fixe, cât și mobile, și oameni, și obiecte și știe să se adreseze vizitatorilor”.

Însă orice ar avea de zis, robotul e mereu apreciat pentru bunele sale maniere.

Vizitaor: "Foarte politicos, te anunță și că pleacă să-i faci un pic de loc. Foarte simpatic."

Robot: "Vă rugăm să nu atingeți exponatele și să păstrați o distanță de aproximativ un metru față de acestea. Vă mulțumim! Am să merg. Vă rog să mă scuzați".

Geanina Bejinariu, supraveghetor muzeu: "Dacă robotul spune păstrați distanța, oamenii chiar se dau mai în spate. Tablourile sunt originale și vizitatorii trebuie să înțeleagă că arta este artă și nu avem voie să atingem, doar să admirăm."

Vizitator: "Am și păstrat distanța de 1 m, chiar m-am uitat la un moment dat. Ajută tehnologia foarte mult."

Prețul unui astfel de robot este de aproximativ 12.000 de euro.

