Roboții umanoizi nu sunt pregătiți încă să preia un rol activ în gospodărie. Un prototip a fost făcut public

Tot mai mulți roboți umanoizi sunt lansați în ultima vreme. Promit că vor lucra în locul nostru, că ne vor ajuta acasă sau la birou.

Dar cât de repede îi vom vedea chiar făcând treabă? Aflăm, la „iLikeIT”.

Ana Maria Stancu, specialist robotică: „În primul rând trebuie să folosim un termen care se folosește în lumea aceasta a roboticii, și anume mediu controlat. Firma de robotică îl programează într-un anumit spațiu care nu se schimbă, face teste acolo de 500-1.000-1.500 de ori și le iese acest clip în care pare că face totul normal. Avem tot felul de întrebări de la clienți, când vom avea și noi un așa robot în casă. În primul rând că acesta costă în jur de 250.000 de dolari acum, preț estimat, dar nu este pe piață”.

Mai multe detalii, în VIDEO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













