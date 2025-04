Soluția găsită de doi elevi din Iași la problemă curățeniei pe străzi, premiată internațional. Cum funcționează Pickabot

Aparatul ar putea înlocui, în viitor, actualele mașini de la salubrizare, spun tinerii. Ei au fost premiați la o competiție internațională, organizată în Tunisia.

Pickabot, un robot autonom care promite să rezolve problema deșeurilor nereciclate. Shaan și Mark, elevi în clasa a XI-a la liceul Grigore Moisil din Iași, i-au dat viață.

Mark Strîmbu, elev: „Pe lângă faptul că robotul poate colecta gunoaie, acesta poate și identifica categoriile acestora, adică își poate da seama dacă o sticlă de plastic este o sticlă de plastic și o poate diferenția față de o hârtie mototolită. După aceea, el navighează înspre ele, înspre deșeuri, le apucă cu brațul metalic și le pune în containerul de colectare.”

Dispozitivul funcționează pe baza unui program care îi permite să se orienteze singur în spațiu, spun creatorii lui.

Cu acest prototip, echipa a obținut Premiul de Excelență și Medalia de Argint în cadrul Festivalului de Știință din Tunisia.

Shaan Salian, elev: „Juriul a fost foarte interesat de proiectul nostru. Acest aparat ar putea ajuta foarte mult orașele, deoarece noi am căutat, am făcut analiză de piață, nu am descoperit un astfel de prototip. Noi ne gândim că acești roboți vor fi produs la scară înaltă.”

Adina Romanescu, directorul Liceului Grigore Moisil din Iași: „Trebuie să venim către elevi cu aceste proiecte provocatoare sau inovative, din acestea, cum ar fi robotica, în care, într-adevăr, elevul utilizează cunoștințe din extrem de multe domenii din zona STEM.”

Costul robotului este de aproximativ o mie de dolari.

