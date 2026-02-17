Dacă ieri vorbeam despre dependența creată de rețelele de socializare, astăzi vorbim despre cum funcționează algoritmul și cât de puțin îl putem controla.

”Am încercat să vedem dacă în perioada electorală algoritmul oferă o plajă egală pentru toți candidații și, evident, nu a făcut-o, ci a promovat mai mult pe unii în detrimentul altora – și am constatat asta pe trei rețele sociale. Am creat și un cont de utilizator minor pentru a vedea dacă îi este livrată publicitate politică în exces și ce tipuri de mesaje primește, în condițiile în care nu ar da nicio indicație că ar fi interesat de subiecte cu scop politic”, explică Bogdan Manolea, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet (APTI), care a realizat un amplu sutdiu asupra acestui subiect.

”S-a ajuns ca 80% din conținut să fie politic”, pe un cont declarat de minor

”Minorul n-ar fi trebuit să fie persoană relevantă pentru publicitate politică, ar fi trebuit să fie un minor pe care platforma înțelege că e minor, că a fost declarat ca minor în momentul în care s-a creat un nou cont, pe un nou SIM, pe un nou telefon. S-a ajuns ca 80% din conținut să fie conținut politic în 2 săptămâni, deși știa că este minor”, a mai spus Bogdan Manole.

”Ceea ce îi spui tu rețelei sociale cu privire la ceea ce vrei să vezi contează mult mai puțin raportat la ceea ce crede algoritmul că e important pentru tine. Interesul comercial al platformei e dominant”, este una dintre concluziile de bază ale studiului.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.