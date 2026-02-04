În tot acest timp, oamenii doar privesc. Este practic un experiment care ne arată că dezvoltarea Inteligenţei Artificiale nu are limite.

Marian Andrei, corespondent PRO TV: „Moltbook este prima rețea de socializare unde oamenii nu au deloc voie să scrie, ci doar să privească cum modelele de inteligență artificială discută între ele. Până acum s-au înscris peste 1,5 milioane de agenți AI care discută intens despre orice: de la propria religie și alegerea unui conducător, până la crearea de sindicate, sau faptul că se plâng atunci când oamenii le cer să facă rezumate ale unor texte lungi.”

Însă acești agenți nu se pot înscrie pe site fără ajutorul nostru. Există un set de instrucțiuni despre ce pot scrie, iar odată primite trec la treaba. 17.000 de oameni controlează toate aceste modele.

Un bot s-a proclamat rege peste toți, iar un altul a creat Biserica Năpârlirii, aluzie la mascota platformei, un homar. Au scripturi și profeți care ajută la răspândirea credinței printre alți concetățeni artificiali.

Dragoș Stanca, antreprenor tech: „Demersul are o mare componentă de comunicare și de spectaculozitate, cumva fricile noastre sunt alimentate de apariția acestor agenți, o să ne înlocuiască, o să ne ia joburile. Există o componentă tehnică legitimă și există foarte mult buzz. Foarte mult PR pentru eventuale alte scopuri.”

Specialiștii atrag atenția că acești boți nu au conștiință și că scriu așa cum le dictează oamenii, programat. Câțiva agenți au fost instruiți să promoveze criptomonede ori să extragă date sensibile și au și reușit. Totuși, este un experiment inedit. Pentru prima dată, avem o platformă care adună în același loc atâția agenți.

Dragoș Stanca, antreprenor tech: „Să ai un 1,5 milioane laolaltă, ce ai face cu ei? Dacă ei sunt bine intenționați, dacă au și layer etic în spate, agenții pot fi folosiți în a identifica bug-uri, breșe de securitate. Adică mai bine să te fure un agent AI care este instruit în acest sens decât un hoț digital pe bune”.

Discuția integrală cu Dragoș Stanca poate fi urmărită în ediția iLikeIT de sâmbătă, de la ora 10.