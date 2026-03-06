Cum a fost posibil și ce provocări au avut actorii și echipa de filmare, aflăm la iLikeIT.

Este o premieră pentru cinematografia românească, dar de ce ați vrut să vă chinuiți atât de tare?

Anghel Damian, regizor ”Tătuțu”: ”Chinuiala la finalul ei vine și cu un mare sentiment de bucurie. Noi de când face seriale pentru ProTV ne-am propus să progresăm. Este un progres profesional pe care ni-l permitem să îl facem în cadrul acestor producții și să oferim spectatorilor niște experiențe unice pentru cinematografia românească”.

Ce înseamnă acest ”oneshot”?

Zoran Simulov, director de imagine: ”Am repetat cel puțin două zile pentru această scenă ”oneshot” și au fost șase duble în final”.

Anghel Damian: ”Au fost peste 4 km făcuți în mers în timpul acestei duble. Era o clădire foarte mare. Noi începeam din exteriorul clădirii, o parcurgeam de la un capăt la altul de vreo 30 de ori. Aici înseamnă și replici, focus, încadratură, etc.”