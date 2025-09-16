Peste 40% dintre români cred că Inteligența Artificială ar fi mai ieftină decât meditațiile

iLikeIT
16-09-2025 | 09:08
Șapte din zece români susțin digitalizarea în școli. Iar 43 la sută văd în Inteligența Artificială o alternativă mai ieftină la meditații sau pentru feedback instant.

 

Marian Andrei

Nota asta de 6,7 pe care o acordă românii digitalizării în școli nu cred că e genul de notă cu care vrei să-ți vină copilul acasă. Românii așteaptă ca șocala prezentului să se mute într-un viitor într-o formă mult mai flexibilă”, a declarat Robert Berza, director Edge Institute.

Școala este așteptată să se mute încet-încet înspre o experiență personalizat pentru copil, copilul să învețe diferit unul de celălalt, pentru că are abilități diferite”, mai spune Berza.

Informațiile complete pot fi obținute din video-ul atașat.  

