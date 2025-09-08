Cum vorbim cu cei mici despre internet. Sfaturi simple pentru părinți ca să-și protejeze copiii în mediul online

Odată cu începerea școlii, nu doar temele și rechizitele contează, ci și siguranța copiilor pe internet. Cum îi protejăm mai bine pe cei mici aflăm la iLikeIT.

Odată cu începerea școlii, nu doar temele și rechizitele contează, ci și siguranța copiilor pe internet. Cum îi protejăm mai bine pe cei mici aflăm la iLikeIT.

Marian Andrei: „Au tot fost discuții despre AI, dar internetul clasic rămâne periculos. Cum îi facem pe cei mici să fie în siguranță pe internet și să aibă grijă pe unde intră?”

Mihai Rotariu, director de comunicare DNSC: „Trebuie să pornim de la o discuție sinceră, o discuție constantă pe care o avem cu ei. Să aflăm ce instrumente folosesc, ce aplicații folosesc, în ce zone de internet ajung, cu cine conversează. Nu putem face asta ca un interogatoriu, ci trebuie să fie o discuție liberă, sinceră și să facem din chestia asta un joc.”

Marian Andrei: „De unde ar trebui să începem?”

Mihai Rotariu, director de comunicare DNSC: „Cred că din momentul în care folosesc dispozitive inteligente, din momentul în care au acces la internet, trebuie să le explicăm, pe interesul lor, ce este internetul și să le spunem foarte clar că ceea ce este greșit sau ilegal în viața reală la fel este valabil și online.”

Mai multe detalii în video-ul de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













