UPDATE Google a dat vina pe o pană de curent, care a afectat infrastructura Google din zona Londrei, pentru întreruperea unora dintre serviciile sale cloud în Europa, informează AFP.

"Din cauza unui eveniment electric, am înregistrat o pană în regiunea europe-west2-b", a explicat gigantul tehnologic american.

Google a adăugat că o parte din serviciile sale au fost restabilite şi se aşteaptă la o funcţionare completă începând de la ora 13:00 GMT .

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Mai multe aplicații bancare, Royal Mail și Rightmove sunt doar câteva dintre serviciile afectate de această întrerupere, care a început în jurul orei 7:00 BST marți dimineață, scrie Daily Mail.

Potrivit Google, regiunea Londrei este afectată.

Inginerii Google investighează întreruperea

Gigantul tehnologic a declarat că echipa sa de ingineri investighează problema, care a afectat centrul de date „europe-west2” din Londra.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa „Cloud Status”, Google afirmă: „Întâmpinăm o problemă cu mai multe servicii în europe-west2” și precizează că problemele au început în jurul orei 07:00 BST (23:08 PDT). Echipa noastră de ingineri continuă să investigheze problema.”

Potrivit Down Detector, care monitorizează întreruperile de serviciu, printre site-urile care se confruntă cu probleme se numără Rightmove, Halifax, Lloyds Bank, Revolut, HSBC și Royal Mail.

Instanțele și serviciile medicale sunt afectate

Cu toate acestea, problemele afectează și servicii esențiale, precum NHS England și instanțele judecătorești.

Potrivit Asociației Avocaților Penaliști (CBA), întreruperea a „împiedicat” eforturile avocaților de a soluționa cazurile restante din instanțe.

Într-o postare pe X, CBA a scris: „Cloud Video Platform (CVP) nu funcționează în mare parte din Anglia și Țara Galilor începând cu ora 10:00. Mulți dintre noi astăzi, atât avocați ai acuzării, cât și ai apărării, nu putem continua procesele și alte ședințe de judecată. Munca noastră de a elimina dosarele restante este îngreunată.”

La rândul său, Serviciul Instanțelor și Tribunalelor Majestății Sale a scris pe X: „Suntem conștienți de o problemă care afectează Cloud Video Platform (CVP), utilizată pentru unele audieri la distanță.”

Mai multe bănci au probleme cu serviciile online

Un număr mare de aplicații bancare au fost, de asemenea, afectate, împiedicând utilizatorii să trimită sau să primească plăți.

Până la ora 9:00, Down Detector a înregistrat 480 de rapoarte trimise de utilizatori privind întreruperi care afectează aplicația și site-ul web al Lloyds Bank.

Dintre clienții afectați, 36% au declarat că nu au putut să se autentifice, 31% au spus că nu au putut utiliza serviciile bancare online, iar alți 25% au afirmat că nu au putut utiliza aplicația.

Aplicația bancară Revolut pare, de asemenea, să fi fost parțial afectată, clienții din întreaga lume neputând să deschidă aplicația, să trimită bani sau chiar să efectueze plăți cu cardul.

Pe X, un utilizator frustrat s-a plâns: „Azi dimineață: Nu pot să-mi cumpăr micul dejun. Mașina e blocată într-o parcare cu plată. Nu pot plăti nici taxiul, nici scuterul ca soluție de rezervă. Probabil ar fi trebuit să am niște bani cash la mine.”

„Nimic nu se compară cu a fi blocat în mijlocul unui oraș din Japonia, incapabil să plătesc absolut nimic și nevoit să-mi anulez programările la salonul de înfrumusețare pentru că banca mea @Revolut are o pană masivă”, a scris altcineva.

În timp ce un client a spus: „Sunt la o benzinărie din Australia. Nu pot plăti combustibilul pe care tocmai l-am pus în mașină... așa că stau pur și simplu la benzinărie, extrem de jenat, și nu pot ajunge acasă la copiii mei.”

Revolut confirmă întreruperea serviciilor

Potrivit Down Detector, problemele au început în jurul orei 8:00 dimineața și s-au agravat rapid, pe măsură ce utilizatorii au raportat sute de cazuri de întrerupere a serviciului.

Până la ora 8:02, Revolut înregistrase peste 1.458 de rapoarte privind întreruperea serviciului.

Dintre aceștia, 62% dintre clienți au declarat că au probleme cu aplicația, 22% cu transferul de fonduri și 9% cu serviciile bancare mobile.

Într-o postare publicată pe X mai devreme astăzi, Revolut afirmă: „În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe servicii. Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță. Lucrăm la remedierea problemei de când a fost identificată în această dimineață și ne cerem scuze tuturor celor afectați pentru neplăcerile cauzate.”

Cu toate acestea, nu este sigur dacă toate site-urile web care prezintă în prezent probleme de conexiune sunt cauzate de problemele actuale care afectează Google Cloud.