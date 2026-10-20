În paralel, insistă că Volodimir Zelenski nu dorește să pună capăt conflictului. În teren, însă, atacurile rusești continuă să provoace distrugeri și victime. Trump ar vrea, totuși, o conferință trilaterală cu Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, pentru discuții axate strict pe armamentul nuclear.

Într-o discuție cu jurnaliștii, președintele Donald Trump s-a arătat de-a dreptul furios cu privire la declarațiile recente ale președintelui Volodimir Zelenski.

Reporter: (Președintele ucrainean) Zelenski spune că de această dată sunteți de partea greșită a istoriei.

Donald Trump: Zelenski a spus asta? Zelenski nu știe ce vorbește! Acest om ar fi trebuit să încheie războiul cu mult timp în urmă și dacă m-ar fi ascultat ar fi reușit să obțină un acord mult mai bun și ar fi salvat un milion de oameni dintre cetățenii săi. Să fiu sincer, cred că este timpul ca altcineva să poarte negocieri în numele Ucrainei.

Trump a mai afirmat că Rusia dă dovadă de reținere în război. Cu doar câteva ore înainte, însă, o dronă rusească a ucis șase persoane, dintre care doi copii, într-un parc din regiunea Harkov. Alte 15 persoane au fost rănite - între ele și șapte copii.

Donald Trump: „Ca să fiu sincer, Rusia s-a comportat destul de bine în privința Ucrainei. Nu prea a făcut mare lucru”.

Potrivit publicației The Washington Post, administrația Trump blochează transferul unor rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra. O parte se află în țări care sprijină Ucraina, însă nu pot fi transferate fără aprobarea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

Volodimir Zelenski a discutat cu membri ai Congresului american, atât republicani, cât și democrați, despre noua dispută cu Trump.

Thom Tillis, senator / Partidul Republican, Carolina de Nord: „Rușii mint. Putin minte. Putin îl manipulează pe președintele Trump cu o ușurință extraordinară. Iar istoria nu va privi cu ochi buni o Americă ce nu a avut curajul să se ridice și să apere lumea occidentală, dacă Putin ajunge să obțină ceea ce își dorește. Și cred că un summit cu Xi Jinping și Vladimir Putin, liderii a două țări care vor să domine lumea, este absurd”.

Totuși, Trump a confirmat că vrea o reuniune trilaterală Trump-Putin-Xi Jinping, la summitul APEC de luna viitoare. Nu pe tema Ucrainei, ci ca să discute despre arme nucleare. Kremlinul spune însă că nu s-au făcut planuri concrete.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Partea americană își continuă eforturile de mediere și de promovare a păcii, iar noi le apreciem foarte mult. Însă, desigur, o soluționare finală este cu siguranță imposibilă fără participarea cuiva de la Kiev care să fie pregătit să își asume responsabilitatea”.

Pe de altă parte, liderul american este criticat și de congresmanul republican Don Bacon, din Nebraska. Politicianul îl acuză pe Donald Trump că e orb din punct de vedere moral în privința războiului.

Don Bacon, deputat / Partidul Republican, Nebraska: „Ca republican, mă simt rușinat de această situație. Mi-i imaginez pe Ronald Reagan și pe Dwight Eisenhower răsucindu-se în mormânt în acest moment, văzând cum un președinte republican poate dezonora atât de grav această țară și se poate alinia cu Putin”.

Trump susține vehement că America ajută în continuare Ucraina.

Reporter: Mai transmiteți informații secrete Ucrainei?

Donald Trump: Da, transmitem în continuare informații secrete Ucrainei. Dăm foarte multe Ucrainei. Știi ceva, dăm enorm ucrainenilor, iar ei nu ne dau nimic nouă! Rețineți asta! Le-am dat sute de miliarde de dolari. Eu le-am dat (rachetele antitanc) Javelin ucrainenilor. Eu am fost acela! În timp ce Obama le-a dat perne de dormit. Trump le-a dat Javelin, așa că nu-mi vorbiți mie de Ucraina! Noi le-am dat foarte multe, în timp ce ei nu ne-au dat nouă nimic!

Cât despre incidentul cu limitarea serviciilor Starlink în Ucraina, nimeni nu pare să știe de unde a venit restricția. Nici măcar Donald Trump.

Reporter: Investigați în vreun fel încetinirea sau întreruperea deliberată a serviciului Starlink în Ucraina? Știți cine a ordonat întreruperea?

Donald Trump: Nu știu cine a fost, dar da, aș vrea să aflu.