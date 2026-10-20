Primarul demisionar a invocat uzura şi stresul care şi-au pus amprenta asupra vieţii sale de familie, dar şi asupra sănătăţii. Mihai Feodorof a fost viceprimar în Limanu din 2016 şi până în 2025, notează News.ro.

Mihai Feodorof a anunţat, marţi, pe pagina sa de Facebook, că demisionează din funcţie.

„Nu abandonez, nu fug, nu mă împinge nimeni, nu sunt probleme de niciun fel la primărie şi echipa e unită, inclusiv cea politică. Am reflectat mult în aceste săptămâni de concediu, de care aveam absolută nevoie. Ţinând cont de sfaturile primite, am ajuns la concluzia că trebuie să-mi fac mai mult timp pentru viaţa personală şi pentru cei apropiaţi, având totodată mai multă grijă de sănătatea mea. Am luat, astfel, decizia de a mă retrage de la conducerea comunei Limanu şi mi-am depus demisia din funcţia de primar”, a afirmat Mihai Feodorof.

El a explicat şi care au fost motivele care l-au împins să ia această decizie.

„Au fost oameni apropiaţi care, văzând cât mă consum, mi-au spus să mai reduc ritmul şi să mai las pentru mâine ceea ce încercam să rezolv mereu astăzi, de multe ori până la ore târzii din noapte. Le-am înţeles grija şi le sunt recunoscător pentru ea. Am pus suflet în această muncă, convins că putem schimba în bine viaţa comunităţii. Când îmi asum o responsabilitate, mă implic sută la sută. Din păcate, uzura şi stresul şi-au pus amprenta asupra vieţii mele personale şi de familie, dar şi asupra sănătăţii mele. De aceea, sunt nevoit să fac o alegere grea”, a mai declarat Mihai Feodorof.

El a devenit primar al comunei Limanu, care are în componenţă şi localităţile Vama Veche şi 2 Mai, în mai 2025, când au fost organizate alegeri locale parţiale deoarece primarul care câştigase alegerile din 2024, Daniel Georgescu, a renunţat la funcţie după ce a devenit deputat din partea PSD.

Mihai Feodorof a fost şi viceprimar al comunei Limanu din 2016 şi până în 2025.