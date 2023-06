“Nu se va întampla nimic rău curând”. Interviu cu un vicepreședinte Google, despre Inteligența Artificială

Matias ocupă, în cadrul gigantului tehnologic american, cea mai înaltă funcție dedicată cercetării și implementării tehnologiei AI în produsele Google. De numele său sunt legate unele dintre cele mai cunsocute funcții ale motorului de căutare, folosite de miliarde de ori pe zi, cum sunt Google Search și Autocomplete.

Sunt deja multe domenii în care inteligența artificială face o treabă mai bună decât omul, spune Matias, care amintește că tehnologia este folosită, de exemplu, pentru predicția inundațiilor sau în medicină.

Yossi Matias: "Cred că în ultima decadă am văzut o transformare... Inteligența Artificială este un lucru real. Este o tehnologie care poate rezolva situații pentru care credeam că este nevoie de inteligență umană. Vedem multe cazuri în care lucrează mai bine decât noi. În alte cazuri, ne oferă putere pentru probleme care nu puteau fi rezolvate."

După ce OpenAI a lansat ChatGPT, Google a creat BARD, un model de inteligență artificială generativă în timp real, care nu are limitările temporale ale rivalului său. Chat GPT operează doar cu date culese până în 2021.

Yossi Mattias: "Acum câțiva ani, noi am lansat principiile Inteligenței Artificiale (AI). Pentru a ne asigura că AI lucrează în beneficiul societății, că păstrează confidențialitatea, este sigură, accesibilă tuturor și nepărtinitoare. Am văzut deja că un astfel de model poate trece un examen de admitere la Medicină pentru Statele Unite, cu un scor de 65%. A fost pentru prima dată când am atins un astfel de prag... Doar câteva luni mai târziu, am arătat cum un model mai puternic, Med-Palm 2, poate trece un grad de expert - cu un scor de 85% la același examen."

“Personal, nu cred că există un pericol iminent”

L-am întrebat pe Yossi Matias și ce crede despre scrisorile semnate de mai mulți lideri de opinie, care spun că AI amenință viitorul omenirii. Printre semnatari se numără istoricul și filosoful Yuval Noah Harari și Elon Musk, fondatorul Tesla.

Yossi Mattias: "Unii oameni interpretează aceste avertismente ca și cum ceva rău ar urma să se întâmple în curând. Personal, nu cred că există un pericol iminent. Pe măsură ce tehnologia devine tot mai puternică și mai avansată, acum este momentul să ne gândim la ea. Acum putem aprecia și regula transparenței, mai ales în cazul Inteligenței Artificiale Generative. A devenit ceva obișnuit să avem imitații ale oamenilor într-un mod în care, dacă nu știi că sunt sintetice, nu poți face diferența."

Cum va fi regelementată Inteligența Artificială în Uniunea Europeană

Legea Inteligenței Artificiale, care este în discuții la nivelul Uniunii Europene, promite să reglementeze drastic folosirea AI. Legislația aflată în lucru în Parlamentul European va conține elemente care prevăd că sistemele de Inteligență Artificială sunt supravegheate de oameni, sunt sigure, transparente, ecologice și nediscriminatorii.

Vor fi interzise sistemele de identificare biometrică în timp real și la distanță, cum ar fi recunoașterea facială, și clasificarea persoanelor în funcție de comportament, statut socio-economic sau caracteristici personale.

De asemenea, orice text, imagine ori videoclip făcut cu ajutorul Inteligenței Artificiale va trebui să conțină un mesaj despre originea materialului.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 28-06-2023 17:20