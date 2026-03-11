Această funcție ne permite să punem informații despre starea nostră de sănătate, detalii care i-ar putea ajuta pe cei care încearcă să ne acorde primul ajutor.

Pe un telefon cu Android aplicația se numește „Safety” și în ea găsim secțiunea „Informații Medicale”, acolo unde putem să ne notăm data nașterii, numele sau grupa de sânge, dacă avem alergii, dacă luăm medicamente, unde locuim, dacă suntem donatori de organe sau alte informații importante. În momentul în care când setăm astfel de informații, atunci când blocăm telefonul, apare butonul de Emergency, acolo unde putem vedea informații despre proprietarul telefonului.

Mai multe detalii în video.