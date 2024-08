Mii de studenți din diferite colțuri ale lumii se înscriu în fiecare an la Universitatea Maritimă din Constanța

Studenții din Spania și Italia, dar și din Zanzibar sau India sunt fascinați de simulatoarele de navigație.

Iulia Ionescu: ”Noi suntem acum în camera de control, iar în spatele nostru este camera motoarelor. Teoretic acum suntem sub nivelul mării și asistăm la un exercițiu de incendiu.”

Simulatoarele de genul acesta sunt realizate chiar de companiile care produc echipamentele de pe nave și sunt recunoscute și de Organizația Maritimă Internațională. Mii de studenți ajung aici în fiecare an.

Conf. dr. ing. Liviu Stan, Decan al UMC: ”Avem echipamentele reale de la bordul navei. Ceea ce face aici ofițerul, pregătirea lui, este identic raportat și la bordul navei pentru că procedurile sunt cele internaționale și noi le respectăm întocmai.”

Fiecare dintre aceste simulatoare costă în jur de un milion de euro, dar Universitatea cheltuie în fiecare an între 400.000 și 500.000 de euro pentru actualizarea sistemelor.

Prof. dr. ing. Cornel Panait, președintele Senatului UMC: ”În mod evident ne îndreptăm spre tehnologie. Din ce în ce mai multă tehnologie, din ce în ce mai puțin necesar de practică în industrie pentru că tehnologia ne dă tot ce trebuie. Dotarea unei Universității cu simulatoare poate fi o dotare maximală. Adică toate echipamentele care se regăsesc la bordul unei nave și nu sunt puține ele pot fi găsite în simulatoare prin exerciții din ce în ce mai complexe. Sunt oameni care nu se vor confrunta niciodată cu anumite defecte, dar care aici, în simulatoare, îl înțeleg, îl văd, îl practică, îl depanează și lucrurile funcționează”.

Asta ne-au spus și Mihaela, Gabriel și Adina. Pe ei i-am surprins în simulatorul de navigație, pe puntea principală.

Studenți la master, la Universitatea Maritimă din Constanța.

Aici ajung în fiecare an și studenți din India, Egipt, Zanzibar, dar și din Spania, Italia, Franța, Croația, Grecia sau Ucraina.

Adina Voicu, Ofițer punte nave portcontainer: ”În realitate sunt situațiile de urgență. Fiecare persoană reacționează altfel. Intervine și panica, iar acelea sunt momente în care trebuie să respectăm procedurile companiei și regulile internaționale.”

Reglementările internaționale le impun studenților ca după terminarea facultății să urmeze și un stadiu de practic, de cel puțin 12 luni, la bordul unei nave comerciale. Exercițiile pe simulatoare îi ajută, însă, să scadă din perioada de practică.

Prof. dr. ing. Cornel Panait, preș. Senat UMC: ”Toată lumea care a făcut facultate înainte de 1990 și care era inginer și navigatorii sunt ingineri, făcea practică la bordul navei și îl învăța ofiterul 3 și ofițerul 2.”

Tot aici, la Universitatea Maritimă din Constanța, am descoperit și sistemul de informare și afișare a hărților electronice, prin care profesorii și studenții reproduc în format digital hărțile fizice, atât de necesare pe nave.

În plus, am văzut și cât de utile sunt aptitudinile de gameri profesioniști și am stat de vorba și cu specialiști în securitate cibernetică maritimă. Un subiect pe care îl vom prezenta pe larg, într-o următoare ediție ILIKE IT.

