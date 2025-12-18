Meta ar putea interzice distribuirea a mai mult de două linkuri pe Facebook, fără un abonament

Facebook testează introducerea unei limite privind numărul de linkuri pe care unii utilizatori le pot distribui atunci când postează pe platforma socială.

Notificările văzute de unii utilizatori din Marea Britanie și SUA spun că aceștia pot partaja doar un anumit număr de linkuri în postările de pe Facebook fără un abonament, care pornește de la 9,99 lire sterline pe lună, scrie BBC.

Meta a descris această măsură ca fiind „un test limitat pentru a înțelege dacă posibilitatea de a publica un volum mai mare de postări cu linkuri aduce un beneficiu suplimentar” pentru abonați.

Cine ar putea fi cel mai mult afectat

Expertul în social media Matt Navarra a declarat că acest lucru semnifică intenția companiei de a monetiza mai multe aspecte ale platformelor sale. „Nu este vorba atât de mult despre verificare, cât despre blocarea anumitor funcții de supraviețuire în spatele unui abonament”, a spus el pentru BBC.

Meta Verified oferă utilizatorilor Facebook și Instagram o bifă albastră, suport „îmbunătățit” pentru cont și protecție împotriva imitării identității.

Navarra a explicat că, după ce compania a pus deja un preț pe astfel de funcții, acum pare să facă același lucru și pentru distribuția de conținut și „capacitatea de bază de a trimite oameni” către alte părți ale internetului.

El a fost printre cei care au fost recent notificați despre testul Facebook, primind un mesaj care anunța că, începând cu 16 decembrie, va putea distribui doar două linkuri pe lună în postările de pe Facebook.

„Dacă ești creator sau afacere, mesajul este practic că, dacă Facebook face parte din strategia ta de creștere sau trafic, acum accesul are un preț”, a declarat Navarra pentru BBC.

„Și asta este nou prin explicititatea sa, chiar dacă a fost direcția de evoluție de ceva timp.”

Alături de alte platforme sociale precum LinkedIn, Meta a încurajat utilizatorii să se verifice pentru a debloca mai multe funcții sau pentru a crește implicarea pe platformele sale.

Facebook a declarat publicației de tehnologie TechCrunch că testul de limitare a linkurilor se extinde la un grup selectat de utilizatori ai „modului profesional” sau ai paginilor.

Aceste funcții sunt folosite de mulți creatori și afaceri pentru a promova conținutul pe platformă și pentru a obține informații despre performanța acestuia în rândul utilizatorilor.

„Pentru creatori, acest lucru întărește o realitate destul de dură: Facebook nu mai este un motor de trafic de încredere, iar Meta îl împinge tot mai mult departe de cei care încearcă să-l folosească în acest scop”, a spus Navarra.

El a mai adăugat că servește și ca reamintire că „Meta va optimiza întotdeauna în favoarea Meta, primul”.

