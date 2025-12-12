Sindicaliștii reclamă că polițiștii sunt nevoiți să își schimbe uniformele pe Facebook din cauza lipsei de echipament

Sindicaliştii din Poliţie reclamă, vineri seară, că s-a ajuns în situaţia în care angajaţii trebuie să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă.

”Poliţiştii au ajuns în punctul în care trebuie să se organizeze în grupuri pe reţelele sociale pentru a face schimb de elemente de uniformă, o situaţie absurdă pentru o instituţie cu pretnţii. Totul se întâmplă pentru că Poliţia Română, după 4 ani de la iniţierea procesului de schimbare a uniformei, încă nu a fost capabilă să finalizeze procedurile şi să asigure un flux normal de uniformă”, au transmis, vineri seară, într-un mesaj pe pagina de Facebook, reprezentanţii Sindicatului Europol.

Potrivit acestora, poliţiştilor nu li se pun la dispoziţie elemente suplimentare de uniformă, deşi cota pe care o primesc se deteriorează rapid.

Facebook

”În plus, multe dintre piesele existente sunt de calitate slabă, iar instituţia refuză să aloce repere noi pe motiv că stocurile din depozite sunt insuficiente. Achiziţia directă de la firme este interzisă. Rezultatul? Fiecare poliţist este împins să facă schimburi informale, un del de „comerţ la negru”, doar pentru a nu ajunge în situaţia penibilă de a se prezenta în faţa cetăţeanului într-o ţinută improprie”, au mai afirmat reprezentanţii sindicaliştilor.

Aceştia consideră că, ”o instituţie care nu îşi poate îmbrăca propriii poliţişti, nu mai poate vorbi nici despre modernizare, nici despre respect pentru profesie”.

