Tudor Chirilă, reacție dură după documentarul Recorder despre Justiție: „Ticăloși în funcții cheie servesc corupția”

Tudor Chirilă a publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj amplu și extrem de critic la adresa stării actuale a justiției din România, după vizionarea documentarului Recorder.

Artistul a scris despre „prăbușirea independenței justiției” și lansează apeluri ferme către instituțiile statului.

„Documentarul Recorder despre starea justiției este o radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției din România.

Un documentar cu oameni curajoși despre o mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie care servesc corupția, corupții, mafiile transpartinice.



Infinit respect magistraților care au vorbit în acest documentar, unii dintre ei fără protecția anonimatului. Un documentar care are meritul de a organiza excelent informațiile, anchetele, mărturiile, exemplele marilor dosare prescrise sau nefinalizate, condamnările anulate, precum și toată mișcarea de subjugare a justiției începută în 2017 și chiar mai devreme și care se află în plin proces de desăvârșire. Justiția capturată.



Deși un film aparent lipsit de speranță, din mărturiile magistraților reies și soluții. Și astea nu sunt doar demisiile ticăloșilor Savonea, Arsenie, Voineag, etc., ci mai ales reformarea sistemului prin schimbarea legilor. Sper ca din ce în ce mai mulți magistrați onești să aibă curajul să denunțe mafia din sistem prezentată atât de clar în acest documentar.



Președintele Nicușor Dan are obligația, datoria, responsabilitatea și ce-o mai vrea el să fie alături de magistrații onești care încă există în sistem. Și trebuie să demonstreze asta repede, că altfel o să ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii.



Premierul Ilie Bolojan e președintele unui partid din care face parte un ticălos precum Cătălin Predoiu alături de alte grupări de mafioți care nu sunt străine, ba chiar complice cu putregaiul din justiție. Dacă nu face ceva va fi înghițit și el și toată reforma posibilă.



Și președinția și guvernul au datoria să coopteze magistrații cinstiți din sistemul de justiție și să propună modificările legislative care să nu mai permită controlul pe verticală care se întâmplă acum. Soluțiile sunt la vedere.

De PSD nu mai zic nimic, e condus de Grindeanu una dintre cozile de topor cu care se pregătea dezastrul din justiție.

Felicitări Recorder pentru cel mai bun documentar al vostru. Felicitări Andreea Pocotila și Mihai Voinea.



Privești filmul ăsta cap coadă cu un nod în gât, cu un sentiment de frustrare și de neputință. Cu toate astea nu îmi pare rău niciun moment că am ieșit în stradă, în frig, zile în șir pentru justiție.”

Artistul și-a exprimat sprijinul pentru magistrații care au ales să vorbească în material și face apel la reformă legislativă și acțiune politică.

„Atâta vreme cât există niște magistrați care au avut curajul să vorbească despre această enormă caracatiță.”

