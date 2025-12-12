Tudor Chirilă, reacție dură după documentarul Recorder despre Justiție: „Ticăloși în funcții cheie servesc corupția”

Stiri actuale
12-12-2025 | 21:39
Tudor Chirilă
Inquam Photos / Adriana Neagoe

Tudor Chirilă a publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj amplu și extrem de critic la adresa stării actuale a justiției din România, după vizionarea documentarului Recorder.

autor
Claudia Alionescu

Artistul a scris despre „prăbușirea independenței justiției” și lansează apeluri ferme către instituțiile statului.

Documentarul Recorder despre starea justiției este o radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției din România.
Un documentar cu oameni curajoși despre o mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie care servesc corupția, corupții, mafiile transpartinice.

Infinit respect magistraților care au vorbit în acest documentar, unii dintre ei fără protecția anonimatului. Un documentar care are meritul de a organiza excelent informațiile, anchetele, mărturiile, exemplele marilor dosare prescrise sau nefinalizate, condamnările anulate, precum și toată mișcarea de subjugare a justiției începută în 2017 și chiar mai devreme și care se află în plin proces de desăvârșire. Justiția capturată.

Citește și
Curtea de Apel Bucuresti
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Deși un film aparent lipsit de speranță, din mărturiile magistraților reies și soluții. Și astea nu sunt doar demisiile ticăloșilor Savonea, Arsenie, Voineag, etc., ci mai ales reformarea sistemului prin schimbarea legilor. Sper ca din ce în ce mai mulți magistrați onești să aibă curajul să denunțe mafia din sistem prezentată atât de clar în acest documentar.

Președintele Nicușor Dan are obligația, datoria, responsabilitatea și ce-o mai vrea el să fie alături de magistrații onești care încă există în sistem. Și trebuie să demonstreze asta repede, că altfel o să ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii.

Premierul Ilie Bolojan e președintele unui partid din care face parte un ticălos precum Cătălin Predoiu alături de alte grupări de mafioți care nu sunt străine, ba chiar complice cu putregaiul din justiție. Dacă nu face ceva va fi înghițit și el și toată reforma posibilă.

Și președinția și guvernul au datoria să coopteze magistrații cinstiți din sistemul de justiție și să propună modificările legislative care să nu mai permită controlul pe verticală care se întâmplă acum. Soluțiile sunt la vedere.
De PSD nu mai zic nimic, e condus de Grindeanu una dintre cozile de topor cu care se pregătea dezastrul din justiție.
Felicitări Recorder pentru cel mai bun documentar al vostru. Felicitări Andreea Pocotila și Mihai Voinea.

Privești filmul ăsta cap coadă cu un nod în gât, cu un sentiment de frustrare și de neputință. Cu toate astea nu îmi pare rău niciun moment că am ieșit în stradă, în frig, zile în șir pentru justiție.”

Artistul și-a exprimat sprijinul pentru magistrații care au ales să vorbească în material și face apel la reformă legislativă și acțiune politică.

„Atâta vreme cât există niște magistrați care au avut curajul să vorbească despre această enormă caracatiță.”

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Sursa: StirilePROTV

Etichete: justitie, Tudor Chirilă, mesaj, documentar, magistrati, recorder,

Dată publicare: 12-12-2025 21:39

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane au ieșit să protesteze, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie. Oameni au ieșit în stradă și în marile orașe.

Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”
Stiri actuale
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”
Stiri Justitie
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul la problemele sistemice din Justiție, în ciuda negărilor oficiale venite joi de la Curtea de Apel București.

Recomandări
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”
Stiri actuale
Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”

În România a fost testat vineri primul vehicul blindat de luptă proiectat și construit integral în țară. Se numește „Vlah” și este proiectat să înfrunte teren dificil, să reziste la foc direct și să supraviețuiască unei mine.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane au ieșit să protesteze, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie. Oameni au ieșit în stradă și în marile orașe.

Top citite
1 Ignatul cand este
Shutterstock
Stiri Diverse
Când este Ignatul. Tradiții și obiceiuri în ziua în care sunt sacrificați porcii de Crăciun
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță proiecte mari pe plan profesional
3 Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Știrile PRO TV
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28