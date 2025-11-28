MasterChef se mută și pe rețelele sociale. Creatorii de conținut arată ce nu se vede la TV din culisele show-ului

28-11-2025 | 09:38
Codul embed a fost copiat

Poveștile care nu ajung la TV, la MasterChef, se văd pe rețelele sociale cu ajutorul unor creatori de conținut. Aceștia ne duc în culisele show-ului, alături de celebrii bucătari și concurenți.

Marian Andrei

MasterChef se vede foarte bine și pe social media. Alături de noi au fost Andu și Eric, creatori de conținut. 

Eric Icleanu, creator de conținut: Pentru mine cel puțin e o onoare să poți să faci parte dintr-un proiect de asemenea anvergură și să transpui ce se întâmplă pe TV în mediul online. Încercăm să-i scoatem un pic din mediul lor de confort și să-i ducem în zonele noastre ca să prindă conținutul și la noi.

Andrei Croitoru (Andu), creator de conținut: Ca să fiu sincer, nu a fost o provocare dintr-un singur motiv, avem foarte multă libertate în privința contentului, nu am avut nicio barieră, dar a trebuit să păstrăm cumva conținutul într-o zonă de moralitate ok. Pe platouri eu am făcut ce am vrut. Trebuie să fii foarte atent pe platou, lucrurile se întâmplă foarte repede și trebuie să prinzi fiecare moment și după acasă vezi cum editezi.

Eric Icleanu: Noi nu avem timp neapărat să spunem o poveste întreagă, doar că încercăm să băgăm tot formatul ăsta lung în 30-40 de secunde. Noi încercăm să mulăm povestea omului care e în fața noastră pe tipul nostru de conținut.

Cel mai interesant lucru văzut pe platoul Masterchef

Eric Icleanu: Mi s-a părut interesant episodul în care am apărut noi, a fost un moment în care chef Florin Dumitrescu i-a certat pe concurenți, i-a făcut cu ou și cu oțet. Nu mi-aș fi dorit să fiu în locul concurenților.

Andu: Pe mine cel mai tare m-a surprins organizarea. Sunt anumite episoade care se desfășoară în afara studioului și acolo mi se pare o desfășurare de forțe. Episodul care m-a surprins cel mai tare a fost ediția de 30 de ani de ProTV, deci ce am văzut acolo a fost incredibil. 

