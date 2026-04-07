MacBook Neo recenzie de Marian Andrei: Cât de bun este cel mai ieftin laptop Apple și vezi dacă merită banii

În calitate de jurnalist de tehnologie, ești adesea pus în situația de a testa superlativele. Cel mai bun, cel mai rapid. Dar e prima dată când un producător de gadgeturi mi-a trimis cel mai ieftin produs al său: „poftim, descurcă-te. Fă ce vrei cu el”

Marian Andrei

Bine, 3.500 de lei nu sunt chiar puțini, dar totuși vorbim despre Apple. Aceeași companie care vinde și MacBook-uri de peste 40.000 de lei. Așa că MacBook Neo, despre care vorbim astăzi, te aduce în ecosistemul Apple cu doar 3.300 de lei (văd că are o promoție la momentul redactării acestui text).

Design MacBook Neo: construcție premium și culoare atipică

Așadar, ești curios să vezi cum se simte, apoi cum se mișcă prin ce-i dai să facă. Pentru că Neo este atipic: procesorul este A18, de pe iPhone 16 Pro de anul trecut. Știu, aceeași reacție am avut-o și eu: MacOS pe chip de smartphone? Oh, da.

Produsul vine în aceeași cutie ca oricare alt MacBook, ambalat identic. Și m-a lovit culoarea: Citrus Green, verdele unui citric tânăr, prins exact în momentul în care nu s-a hotărât încă dacă e galben sau verde. Și apoi pui mâna pe el și se simte greu, la 1,23 kg. Adică mai greu decât te aștepți, pentru că este destul de dens la 13 inch diagonală. Deși cântărește cât un Air, se simte altfel.

E metal de la un capăt la celălalt, se simte premium, ceea ce nu poți spune despre multe alternative cu Windows în același buget. Când îl deschizi, îi vezi tastatura care nu este albă, ci tot un verde-ish.

Elevi români premiați la competiția internațională de spațiu. Și-au imaginat cum ar arăta viața departe de Pământ
Criza combustibililor lovește Germania: motorina atinge un nou record istoric la pompă

O femeie din Suceava a rămas fără picioare după ce a fost prinsă sub roțile unui TIR. Momentul a fost surprins de camere

BNR: Rata anuală a inflației va crește în martie-iunie mai mult decât era estimat. Dobânda de politică monetară se menține

Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”

Irakul, gata să reia exporturile de petrol la 3,4 milioane de barili pe zi într-o săptămână. Condiția esențială

Horoscop 7 aprilie 2026, cu Neti Sandu. O să recuperați niște bani

O casieră care nu a scanat două produse de 30 de euro a fost concediată după 20 de ani: „Nu a fost o simplă neglijență”

Prețurile la pompă au scăzut după miezul nopții, când a intrat în vigoare reducerea accizei la motorina standard

Vacanța de Paște 2026. Cât durează vacanța de primăvară a elevilor

Conectivitate și dotări: ce primești și ce lipsește

Nu mai avem MagSafe, ci doar două porturi USB-C, o mufă jack, iar difuzoarele, mai slabe decât la Air, pe laterale (Air are patru difuzoare). Chiar și așa, nu sunt slabe, ci mult peste media clasei din care face parte.

macOS și experiența de utilizare

Partea bună când îl deschizi e că vine deja cu un sistem de operare. Se numește macOS și pentru foarte mulți va fi prima experiență în acest univers. O lume cu totul nouă în care inteligența artificială nu îți este împinsă în față, nici măcar nu ai nevoie de cont ca să începi să-l folosești, cel puțin până când instalezi prima aplicație. Nu există bară de start, ci un Dock rămas de pe vremea lui macOS X și o bară de meniu care stă mereu sus și se schimbă în funcție de aplicație. Nu există un sistem bine organizat de fișiere și va trebui să muncești un pic ca să-l ții curat.

Poți să folosești și aici Word, Excel și alte lucruri de care ai nevoie la facultate ori serviciu, ori dacă ești freelancer, sau poți să încerci să te obișnuiești cu alternativa oferită gratuit: Pages, Numbers și Keynote. Există un bundle nou acum, numit Apple Creators Studio, și din păcate anumite funcții (de care s-ar putea să nu ai nevoie) sunt oferite doar cu abonament. Ciudat e că acum am de două ori Pages, de două ori Numbers. Însă te poți folosi de ele gratuit.

Keynote, Pages, Numbers și Freeform rămân gratuite pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru abonații Apple Creator Studio. Aplicațiile vor continua să primească actualizări, adoptând noul design vizual cu Liquid Glass pe toate platformele.

Autonomie și utilizare în viața reală

Am folosit acest produs timp de două săptămâni pentru tot felul de treburi: editare pentru social media, web browsing intens cu aplicații împărțite în tab-uri, dar și consum obișnuit de conținut. Bateria a ținut de la 6 ore pentru lucrurile mai intense și a urcat spre 12-13 ore când am citit sau am făcut documentări. Din păcate, doar Safari este bine optimizat pentru acest tip de procesor. Ecranul este luminos, dar dacă vrei să te bucuri de autonomie mare, nu urca mai mult de 50%. Cert e că pentru stilul meu de muncă e nevoie de o încărcare cam la două zile, dacă folosești aplicațiile native. Se încarcă cu 30W, iar încărcătorul nu vine în cutie.

Performanță MacBook Neo cu procesor A18

Putere? Aici a fost a doua curiozitate: cât duce procesorul unui telefon pe un aparat pe care-l folosești pentru studiat sau muncă? Nu am ajuns la limita lui decât după ce l-am încărcat serios, iar aici dau vina mai degrabă pe memoria RAM (8GB) decât pe procesor. Cel din urmă este învelit de o fâșie de grafit. În combinație cu aluminiul carcasei, ai parte de răcire bună ca să evite thermal throttling-ul. Ca pe Air, nu există ventilatoare.

Iar pe Geekbench poți să vezi o comparație directă între MacBook Air cu M3 și un Neo. Diferențele majore sunt doar în procesele Multicore.

Am folosit pe el și DaVinci Resolve, varianta gratuită, și am pus în timeline doar video 4K 60fps, trimis prin AirDrop de pe un iPhone 17 Pro. S-a descurcat și la editare, fără lag în timp real și la export. Nu s-a încins. Am editat și cu Affinity mai multe poze în batch, RAW, dar am făcut muzică și cu GarageBand cu mai multe layere de sunete care rulau simultan. Iarăși, nu am simțit că e stânjenit de ceva.

Experiența generală și limitări

În cele două săptămâni l-am folosit fără să mă gândesc că poate nu e în stare de ceva, să simt că sunt limitat în vreun fel. Pur și simplu a mers.

Vor exista limitări, suficiente, date mai degrabă de sistemul de operare. Nu e un computer pentru jocuri, deși m-am jucat și Dota 2 cu vreo 70 de cadre pe secundă. Tastatura nu este iluminată, lipsește încărcătorul din cutie. Doar un port USB-C merge legat la monitor, celălalt nu are această capacitate. Ai doar 512GB stocare pe varianta mai scumpă (vine și cu Touch ID). Varianta de bază are 256GB stocare, fără Touch ID. Pe ambele versiuni ai cameră Full HD.

Concluzie: merită MacBook Neo?

Superputerea lui Neo e că se simte scump. Tastatura este minunată și o plăcere s-o folosești, la fel ca cea de pe un MacBook Pro. Trackpad-ul nu vine cu haptic, ci chiar poți să apeși pe el, dar este sensibil și ușor de folosit. Baterie pentru 10 ore de utilizare și un șasiu din aluminiu, solid și rezistent la orice ar putea să-i apară în cale. Iar la acești bani sunt puține opțiuni.

Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău ți-e alături acum"
iLikeIT. Emisiunea integrală din 4 aprilie 2026

