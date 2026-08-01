Funcția, bazată pe modelul de inteligență artificială Nano Banana 2, permitea utilizatorilor să creeze imagini fotorealiste pornind de la imaginile satelitare, aeriene și 3D din Google Earth, prin introducerea unei descrieri text pentru orice locație de pe glob, potrivit News.ro.

Instrumentul a fost criticat din cauza riscului de dezinformare, deoarece putea genera scene fictive suprapuse peste imagini reale ale unor monumente și obiective turistice.

Google a suspendat funcția până la noi măsuri de protecție

„Am văzut profesioniști din domeniul geospațial folosind această funcție în scopuri utile, însă am observat și utilizatori care au distribuit imagini generate ce par să încalce politicile noastre”, a transmis Google pe platforma X. Compania a precizat că suspendă funcția până la introducerea unor măsuri de protecție suplimentare.

Google nu a precizat ce tipuri de imagini au încălcat regulile sale, dar a subliniat că acestea nu apăreau în experiența principală Google Earth și erau marcate vizibil ca fiind generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Tot mai multe companii limitează funcțiile bazate pe inteligență artificială

Reuters amintește că marile companii din tehnologie au fost nevoite, în repetate rânduri, să limiteze sau să dezactiveze funcții bazate pe inteligență artificială, pe fondul problemelor legate de dezinformare, utilizarea abuzivă și protecția vieții private.

La începutul lunii, Meta a renunțat la funcția Muse Image, care genera imagini folosind fotografii publice de pe Instagram, după criticile privind confidențialitatea.