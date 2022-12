Topul celor mai căutate jucării de sărbători. Păpușa Barbie sau jocurile tip lego, printre preferințele celor mici

Părinţii le cauta în special pe cele interactive, iar copiii îşi doresc personaje din desene animate. În top se menţin jocurile de tip lego, păpuşă Bărbie sau poneii roz, dar exista şi noutăţi. Jucăriile care-şi schimbă culoarea, cele care dansează sau care antrenează întreaga familie.

Magazinele sunt pline de părinţi îngânduraţi. Cele mai dorite jucării au ajuns să coste câteva sute de lei.

Femeie: „De Moș Nicolae una singură am ales, costă în jur de 130 de lei. E o păpușă Bărbie. Își schimbă culoarea în apă.”

Bărbat: „Bicicletă, hăinuțe. Am depășit cam o mie cinci sute de lei. Până acum am dat ce am vrut noi, acum știe să ceară el, la trei ani.”

Copiii vor de cele mai multe ori jucării inspirate de personajele din desenele animate, cum este patrula cățelușilor. Căutată este şi Girafă Gigi.

Girafa Gigi care îi invită pe copii la dans este în topul vânzărilor din Marea Britanie, potrivit reprezentanților Asociației Vânzătorilor de Jucării. La noi produsul se vinde doar pe comandă și depășește 250 de lei.

Îndrăgiți rămân și poneii roz. Totuși, au scăzut într-un an de pe locul 9 pe 10. Producătorii au reușit să reinventeze şi clasica păpușă Bărbie, care acum este grădinar, pictor sau explorator. La modă sunt și jucăriile senzoriale, prin care copiii se familiarizează cu diferite texturi, dar şi cele interactive din care au numai de învăţat.

Dragoș Balaș, director adjunct magazin de jucării: „El pune întrebări, tu trebuie să răspunzi cu da, poate, nu, depinde și după mai multe întrebări el îți ghicește la ce te gândeai.”

Printre jucăriile care au crescut în popularitate în acest an se numără inclusiv cele de tip Lego.

Numai în primele șase luni ale acestui an, vânzările Lego au ajuns la 3,5 miliarde de dolari, cu 17% mai mari decât anul trecut. Cel mai mult s-au vândut modele din colecțiile Războiul Stelelor și Harry Potter."

Erich Gerschner, asistent manager magazin de jucării: „Avem și setul Home Alone, acum e la promoție. Singur Acasă. În perioada respectivă, cam 250-500 de lei pe familie.”

Și jucăriile din lemn rămân în tendințe. Puzzelurile mecanice 3D fac parte din categoria premium. Costa însă şi 500 de lei. De pildă, o mașină captează atenția băiețeilor. Are peste 700 de piese. Binențeles, provoacă la joc întreaga familie.

Adriana Boca, manager: „În luna decembrie vânzările cresc chiar și de 10 ori.”

Valoarea jucăriilor importate în România s-a dublat în ultimii 7 ani și a depășit 300 de milioane de euro. Cele mai multe sunt aduse din China. În aceeași perioadă am început să exportăm timid și noi, în țări din Europa.

La nivel global, anul trecut piața jucăriilor a depășit 150 de miliarde de dolari, iar specialiștii estimează creșteri cu peste 50 la sută în următorii ani.

