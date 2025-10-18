Kirby și Tărâmul Uitat, cu o poveste nouă. Se luptă cu gașca de bestii

iLikeIT
18-10-2025 | 11:06
×
Codul embed a fost copiat

Jocul săptămânii este Kirby and the Land of the Forgotten, cu o poveste nouă Star-Crossed World.

autor
Marian Andrei

Kirby și Tărâmul Uitat... Asta dacă ați uitat de el. Forgotten Land este celebrul tărâm pe care Kirby, acest simpatic personaj, încearcă să-l salveze de gașca de bestii. Pare o joacă, dar titlul acesta este cât se poate de serios.

E un joc de tip platformer care te ghidează inteligent către finalul fiecărui nivel, timp în care trebuie să-i salvezi pe Waddle Dees. Te folosești de superputerile lui Kirby, care poate să inhaleze obiecte mari pe care le poate arunca în inamici.

Tot așa poți să obții abilități noi ca să-ți fie mai ușor în joc. Deși unele runde sunt simple, multe obiecte care trebuie recuperate sunt ascunse, ceea ce face experiența destul de distractivă.

Jocul original a fost lansat în 2022, iar de curând a primit un pachet de actualizare pentru Nintendo Switch 2, care vine la pachet cu rezoluție mai bună și mai multe cadre pe secundă, dar și cu un set de misiuni noi numite Star-Crossed World. Actualizarea costă 20 de dolari.

Citește și
ilikeit
Cum au creat câțiva elevi din București un joc care poate fi acum jucat de oricine

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, jocul saptamanii,

Dată publicare: 18-10-2025 11:04

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Citește și...
Lego HillClimb, un joc clasic de racing, gratuit pe Android și iOS. Mașinuțe colorate și personaje de tot felul
iLikeIT
Lego HillClimb, un joc clasic de racing, gratuit pe Android și iOS. Mașinuțe colorate și personaje de tot felul

Jocul săptămânii este Lego HillClimb - pe mobil, un joc clasic cu piese moderne.

Cum au creat câțiva elevi din București un joc care poate fi acum jucat de oricine
iLikeIT
Cum au creat câțiva elevi din București un joc care poate fi acum jucat de oricine

Vorbim despre tineri care nu s-au jucat, ci au creat jocuri. Iar jocul de astăzi se numește Bloody Vlad.

 

GTA 6, cel mai așteptat joc al tuturor timpurilor, este deja un fenomen, deși încă nu a fost lansat
iLikeIT
GTA 6, cel mai așteptat joc al tuturor timpurilor, este deja un fenomen, deși încă nu a fost lansat

GTA 6, cel mai așteptat joc al tuturor timpurilor, este deja un fenomen, deși încă nu a fost lansat. Cele două trailere au doborât recordurile de like-uri și de vizionări într-un interval scurt de timp. 

Nou trailer pentru GTA 6, după ce Rockstar Games a anunțat oficial data de lansare. VIDEO
iLikeIT
Nou trailer pentru GTA 6, după ce Rockstar Games a anunțat oficial data de lansare. VIDEO

Rockstar Games a lansat cel de-al doilea trailer pentru Grand Theft Auto 6, cel mai așteptat joc video din 2026.

„Provocarea mortală de pe internet”. Strigătul sfâșietor al unei mame, după ce fiica ei de 8 ani a murit în urma unui joc
Stiri externe
„Provocarea mortală de pe internet”. Strigătul sfâșietor al unei mame, după ce fiica ei de 8 ani a murit în urma unui joc

O fetiță de doar 8 ani a fost găsită fără suflare de bunicul ei, după ce ar fi participat la o provocare online periculoasă cunoscută sub numele de „provocarea deodorant”. Mama îndurerată a lansat un avertisment disperat pentru toți părinții.

Recomandări
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar
Stiri actuale
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar

A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.

Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk
Stiri externe
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28