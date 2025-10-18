Kirby și Tărâmul Uitat, cu o poveste nouă. Se luptă cu gașca de bestii

Kirby și Tărâmul Uitat... Asta dacă ați uitat de el. Forgotten Land este celebrul tărâm pe care Kirby, acest simpatic personaj, încearcă să-l salveze de gașca de bestii. Pare o joacă, dar titlul acesta este cât se poate de serios.

E un joc de tip platformer care te ghidează inteligent către finalul fiecărui nivel, timp în care trebuie să-i salvezi pe Waddle Dees. Te folosești de superputerile lui Kirby, care poate să inhaleze obiecte mari pe care le poate arunca în inamici.

Tot așa poți să obții abilități noi ca să-ți fie mai ușor în joc. Deși unele runde sunt simple, multe obiecte care trebuie recuperate sunt ascunse, ceea ce face experiența destul de distractivă.

Jocul original a fost lansat în 2022, iar de curând a primit un pachet de actualizare pentru Nintendo Switch 2, care vine la pachet cu rezoluție mai bună și mai multe cadre pe secundă, dar și cu un set de misiuni noi numite Star-Crossed World. Actualizarea costă 20 de dolari.

