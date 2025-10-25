Inteligența artificială își face de cap pe rețelele sociale. Următorul pas pe scara pericolului

iLikeIT
25-10-2025 | 10:39
Ce se întâmplă cu internetul, acum că Inteligența artificială își face de cap pe rețelele de socializare.

autor
Marian Andrei

Sute de mii de clipuri cu miliarde de vizionări păcălesc deja oameni pe Instagram, Facebook sau TikTok. Dezbatem acest subiect cu Marian Hurducaș, jurnalist Upgrade 100 și Alexandru Cojocaru, psihoterapeut.

Rețelele de socializare sunt pline acum de clipuri care sunt generate de inteligența artificială. Dacă acum ni se par amuzante, s-ar putea ca în curând să nu le mai percepem așa.

Ce este fals poate fi perceput ca adevărat este valabil acum și invers. Iar următorul pas ar putea fi să nu mai știm deloc în ce să credem. Marian Hurducaș și Alexandru Cojocaru sunt invitații emisiunii „iLikeIT”. Marian este jurnalist Upgrade100 iar Alexandru, psihoterapeut.

Mai multe detalii, în VIDEO.

