După discuțiile cu ucrainenii - la care au participat și reprezentanți ai Germaniei, Franței și Marii Britanii - Steve Witkoff și Jared Kushner au anunțat că au avut discuții de pace „încurajatoare”. Însă Volodimir Zelenski a transmis că șansele sunt mici ca războiul să se încheie până la iarnă. Potrivit presei din Ucraina, după ce va primi raportul de la emisarii săi, Donald Trump va discuta la telefon cu Vladimir Putin. Apoi, și cu Voldimir Zelenski.

Discuțiile cu emisarii lui Donald Trump nu i-au dat lui Volodimir Zelenski speranțe că războiul se poate încheia prea curând.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă războiul va continua și pe timpul iernii... Deocamdată se pare că da. Ne bazăm pe pachetul de iarnă, pe care l-am discutat în detaliu cu Steve și Jared, precum și cu partenerii noștri europeni”.

Însă negocierile vor continua.

Voldimir Zelenski: „Am convenit ca Ucraina, Europa și Statele Unite să se întâlnească în viitorul apropiat. Nu știu încă unde va avea loc reuniunea, în Europa sau în Statele Unite. Din câte înțeleg, lui Steve i-a plăcut călătoria cu trenul nostru. Așa că poate ne vom întâlni din nou în Ucraina?”

Zelenski a transmis din nou că problema teritorială - care împiedică încheierea conflictului - nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între el și Vladimir Putin - lucru respins vehement de Kremlin.

Voldimir Zelenski: „Este o chestiune teritorială, care reprezintă obiectivul părții ruse. Este clar că Donbasul constituie un avanpost al Ucrainei în multe privințe”.

Emisarii lui Donald Trump au părut mai optimiști și au vorbit despre continuarea discuțiile în format trilateral - Ucraina-Rusia-Statele Unite.

Steve WItkoff, trimisul special al președintelui Trump în Ucraina: „Relațiile sunt esențiale atunci când vine vorba despre rezolvarea unor conflicte precum acesta. Misiunea mea și a lui Jared este să aducem părțile la aceeași masă, să reducem diferențele dintre ele, să creăm canale de comunicare eficiente și, sperăm noi, am început acest proces într-un mod constructiv”.

Ginerele președintelui american a vorbit despre importanța unei păci de durată - însă a prezentat procesul în termeni de afaceri.

Jared Kushner: „Trump provine din mediul de afaceri, unde lucrurile sunt privite în logica unei situații în care ambele părți au de câștigat. Cum poți crea oportunități astfel încât fiecare parte să își atingă propriile interese? Războiul este un joc cu sumă negativă: toată lumea pierde de pe urma războiului. În schimb, afacerile și pacea sunt situații cu sumă pozitivă, în care toate părțile pot avea de câștigat. Iar speranța este că astfel pot fi obținute beneficii importante, la scară largă”.

După întâlnirea cu emisarii americani, Moscova a insistat pe atingerea obiectivelor sale strategice și pe rezolvarea cauzelor profunde ale conflictului, semn că nu și-a schimbat deloc poziția