Într-o postare pe Facebook, cu puțin timp înaintea festivităților de deschidere, oficialul i-a îndemnat pe elevi să se bucure de educație, subliniind că aceasta reprezintă cheia către o lume mai largă, indiferent de punctul de plecare în viață.

„Locul din care porniți nu hotărăște locul în care puteți ajunge"

Dimian a recunoscut că mulți elevi și-ar fi dorit o vacanță mai lungă sau s-ar fi întrebat la ce le folosește școala, dar i-a încurajat să profite de șansa de a învăța. El a subliniat că nu toți elevii pornesc de la același nivel, unii având acasă mai multe cărți, birou propriu sau calculator, în timp ce alții nu au nici măcar un loc liniștit pentru teme.

„Însă tocmai de aceea aveţi nevoie de şcoală: pentru ca locul din care porniţi să nu hotărască locul în care puteţi ajunge”, a explicat ministrul.

Pentru a-și susține mesajul, Dimian a invocat propria experiență de viață:

„Provin dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaş al unui oraş muncitoresc din România. Am lucrat ca ghid turistic şi am oferit meditaţii la matematică şi fizică pe perioada facultăţii pentru a mă putea întreţine la studii. În acelaşi timp, am încercat să învăţ cât mai bine, cât mai mult, şi să nu renunţ la visurile mele. Iar educaţia mi-a oferit mult mai mult decât am îndrăznit să-mi imaginez. Am studiat şi cercetat în Franţa, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor şi conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii. De aceea, vă repet: locul din care porniţi în această viaţă nu hotărăşte locul în care puteţi ajunge. Educaţia este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-aţi născut, o lume în care vă aşteaptă oportunităţi pe care nu vi le puteţi imagina”, a povestit ministrul.

Un drum dificil

Ministrul a recunoscut că drumul educațional nu va fi ușor, că vor exista momente când elevii vor face greșeli și vor fi criticați, sau când vor avea succes dar nu vor simți aprecierea cuvenită. Totuși, el i-a îndemnat să nu renunțe.

„Nu există niciun motiv şi nicio scuză pentru a renunţa la educaţie. Aveţi un potenţial extraordinar şi aveţi datoria de a-l descoperi şi a-l pune în valoare. Acum aveţi în faţa voastră o foaie albă pe care vă puteţi scrie singuri viitorul. Poate că unii dintre voi veţi ajunge medici, profesori, ingineri. Poate că alţii veţi ajunge antreprenori de succes sau tehnicieni foarte buni. Poate că unii dintre voi veţi ajunge la Bucureşti, la Paris, sau la Washington. Poate că alţii veţi alege să rămâneţi unde vă aflaţi acum şi să dezvoltaţi ceva important pentru comunitatea voastră”, a spus Dimian, adăugând că toate aceste drumuri sunt la fel de valoroase.

El a subliniat că important este să aibă libertatea de a alege și de a fi fericiți, o libertate care se câștigă prin educație.

„Nu vă spun că trebuie să fiţi cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunţaţi la voi înşivă”, a conchis ministrul.

Mesaje pentru părinți și profesori

Dimian s-a adresat și părinților și bunicilor, cărora le-a cerut să trimită copiii la școală în fiecare zi și să le arate că educația este importantă.

„Chiar dacă, cu toate sacrificiile dumneavoastră, nu reuşiţi să le oferiţi copiilor ceea ce vă doriţi, puteţi face un lucru extraordinar pentru ei şi nu vă costă nimic: întrebaţi-i seara ce au învăţat. Spuneţi-le că şcoala este importantă. Spuneţi-le să-şi respecte profesorii”, a transmis oficialul.

Pentru cadrele didactice, ministrul a avut un mesaj de recunoștință și responsabilitate:

„Dragi colegi, în primul rând vă mulţumesc că aţi ales această misiune nobilă. Purtăm pe umerii noştri o mare responsabilitate: destinul acestor copii. Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la şcoală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o şcoală în care ei să simtă că merită să vină, în care ei să îşi poată realiza potenţialul imens pe care îl au. O şcoală în care fiecare copil este respectat, sprijinit şi încurajat, indiferent de locul din care provine, de familia sa sau de etnia sa”, a spus Dimian.