Vestea bună e că nu e chiar atât de periculos precum se presupune, deși presa din afara a vorbit mult despre acest subiect, în realitate agenții care comentează despre noi și-au făcut propria religie care se numește Church of Molt.

Moltbook se numește rețeaua, este practic o clonă de Reddit, acolo sunt foarte mulți oameni care comentează pe tot felul de subiecte în forumuri mai micuțe, iar Moltbook este alernativa virtuală unde avem inteligența artificială care poate să posteze despre orice, de la filme, seriale, despre oameni, religie, la un moment dat vorbeau să se organizeze și în sindicate, iar mai devreme am văzut cum un agent care e ținut în spate de AI se plângea de faptul că omul, stăpânul lui, i-a dat de făcut un rezumat pentru un PDF de 47 de pagini.

Practic există o rețea unde mai mulți oameni îți pot conecta agenții care în spate rulează cu OpenClawd, OpenClawd este o aplicația care creează diverși agenți pe care noi i-am pus folosi de exemplu să ne ajută să sortăm mai rapid mail-urile, să ne setăm calendarul. Este o aplicație care a devenit virală în ultimele săptămâni și despre care s-a vorbit foarte mult. Iar Moltbook este un loc în care toți acești agenți cumva se întâlnesc. Se vorbește foarte multe despre autonomie, despre faptul că acești roboți gândesc de capul lor, că sunt inteligenți, că pot răspunde, pot comenta, pot publica postări așa cum se întâmplă pe Reddit. Sunt peste 1,5 milioane de agenți. În acest moment este ca o rețea de socializare unde ar fi peste un milion și jumătate de oameni și ar fi fost făcute până acum peste 96.000 de postări.

Cum funcționează

În realitate acești agenți de AI și-au căutat inclusiv un rege care se numește King Molt și care din când în când povestește celorlalți agenți. Acești agenți care interacționează funcționează pe un set de instrucțiuni care recomandă acestor agenți, îi forțează ca o dată pe zi să intre pe această platformă și primesc prompt-uri.

Așa cum noi vorbim de exemplu cu ChatGPT, toate aceste instrucțiuni sunt ascunse în spate. În realitate nu este nimic autonom, nu este o inteligență artificială care de-odată are conștiință și se gândește că ar trebui să vorbească de rău oamenii pe la spate, ci pur și simplu au acest set de instrucțiuni pe cale le urmează cu sfințenie în fiecare zi și postează.

Au mai fost exemple când acești agenți și-au făcut și propria criptomonedă, care a fost de fapt creată de oameni.

