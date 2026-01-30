Această cercetare, publicată în revista medicală The Lancet, a analizat aproape 106.000 de mamografii efectuate în Suedia în cadrul unui program naţional de screening pentru cancerul de sân, din aprilie 2021 până la începutul lunii decembrie 2022.



Aceste examinări, efectuate pe femei cu vârsta medie de 53 de ani, au fost revizuite separat, o jumătate de către doi radiologi care au intervenit succesiv, iar cealaltă jumătate de către un radiolog asistat de AI.



S-a constatat că screening-ul mamografic asistat de AI a redus volumul de muncă asociat cu interpretarea imaginilor şi, mai important, a oferit "rezultate sistematic mai bune".



Depistarea cancerului mamar cu ajutorul AI a identificat 81% dintre femeile cu cancer în timpul screening-ului, comparativ cu 74% în lipsa AI, "fără o creştere a ratei (rezultatelor) fals-pozitive", au concluzionat autorii.

Mai puține cazuri agresive și avansate

Mai mult, femeile care au beneficiat de screening asistat de AI au fost diagnosticate cu mai puţine cancere de sân "agresive şi avansate" (-12%) în următorii doi ani.



Această îmbunătăţire a fost observată indiferent de vârsta şi de densitatea mamară (unul dintre factorii de risc).



Cercetări anterioare au arătat, în special, o eficacitate similară între screening-ul asistat de AI şi screening-ul bazat pe o dublă evaluare umană, urmată de o eficacitate mai mare, axată însă pe cancerele invazive de dimensiuni mici, se arată în studiu.



Rezultatele studiului publicat în The Lancet sugerează că detectarea cancerului de sân asistată de AI poate "îmbunătăţi în mod eficient performanţa screening-ului" şi poate "reduce volumul de muncă" al radiologilor, autorii pledând pentru implementarea sa în practica clinică.



Însă, potrivit lui Jean-Philippe Masson, preşedintele Federaţiei naţionale a radiologilor (FNMR) din Franţa, studii americane recente au sugerat că aceste instrumente "nu economisesc de fapt timp şi sunt scumpe". Acestea "ar economisi timp dacă radiologul ar putea avea încredere în instrument şi ar putea spune: 'OK, AI n-a identificat nimic, aşa că o să semnez un raport care să ateste că nu e nimic acolo'. Dar acest lucru nu este posibil; ochiul şi experienţa radiologului trebuie să corecteze diagnosticul AI", a declarat el, în special pentru evitarea "supradiagnosticării". Deoarece, uneori, "instrumentul AI poate observa o modificare a ţesutului mamar care nu este de fapt cancer, ci, spre exemplu, o încrucişare a vaselor de sânge", a adăugat Masson.



Contactat de AFP, Stephen W. Duffy, profesor emerit de screening oncologic la Institutul Wolfson de Sănătate Publică din cadrul Universităţii Queen Mary din Londra, a descris acest studiu drept "robust".

Inteligența artificială, la fel de sigură ca doi radiologi

Deşi studiul confirmă că screening-ul asistat de AI este "la fel de sigur" ca interpretarea a doi radiologi umani, este necesară o evaluare suplimentară pentru a se putea confirma că femeile care au fost supuse acestui tip de screening dezvoltă mai puţine tipuri de cancer, a atenţionat el.



Studiul menţionează că detectarea precoce a contribuit la reducerea mortalităţii prin cancer mamar, însă "anumite tipuri de cancer rămân nedetectate" prin mamografie, "în pofida dublei interpretări a imaginilor recomandate de ghidurile europene". Acest lucru se întâmplă deoarece unele tipuri de cancer cu progresie rapidă pot să apară între două screening-uri.



Intrată în vigoare în august 2024 şi aplicabilă pe paliere începând din august 2026, regulamentul european privind inteligenţa artificială (AI Act) a clasificat "cu risc ridicat" dispozitivele medicale care integrează AI în special atunci când contribuie la diagnostic sau influenţează o decizie terapeutică. Prin urmare, notează AFP, acestea vor trebui să facă obiectul unor cerinţe de siguranţă şi performanţă mai stricte.

