Înșelăciune inumană: sute de vârstnici din București, alertați pe telefon că au Covid-19. Cum arăta mesajul

Sute de locuitori ai Sectorului 1 al Capitalei, majoritatea oameni în vârstă, au fost victimele unei înșelătorii monstruoase.

Au primit un mesaj pe telefon că sunt infectați cu Sars Cov 2, iar oamenii au avut inițial un șoc, mai ales că unii primiseră deja un rezultat negativ, iar altii nici măcar nu-și făcuseră un test pentru Covid.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor, care trebuie să stabilească dacă a fost un atac cibernetic ori un angajat al centrului medical unde au fost tratați cei care au primit mesajul le-a furat datele personale.

”Rezultatul analizelor laboratorului Complexului Caraiman din data de 22.09.2020 este POZITIV”.

Scurt și trimis de la un număr cu patru cifre. Așa arată mesajul care a început să circule pe la mai mulți foști sau actuali pacienți ai centrului medical care aparține autorităților locale din Sectorul 1.

La prima plângere, reprezentanții centrului au crezut că este o glumă proastă făcută de cineva apropiat care știa că persoana respectivă efectuase testul covid.

Dosarul ar putea fi preluat de DIICOT

Însă și-au dat seama că e ceva mult mai grav când tot mai mulți oameni i-au sunat să îi întrebe ce înseamnă acele mesaje.

”Reporter: Câte sesizări sunt?

Directorul Centrului Caraiman: Destul de multe, dacă ieri erau zeci, de azi de dimineață sesizările curg. Foarte mulți au primit astfel de mesaje. A generat panică. Pentru că vorbim de categoria 60 plus, oamenii au venit aici pentru alte probleme și s-au trezit cu acest mesaj. Vă dați seama, ținând de ceea ce se întâmplă din martie încoace, s-au speriat”.

Acest domn, de 60 de ani, este unul dintre ei.

Pacient: ”Acum un sfert de oră am primit mesajul că sunt pozitiv. Nici nu am făcut testul, m-am speriat, am venit să întreb care e treaba, că n-am făcut test și sunt pozitiv. Vă dați seama că toți sunt panicați”.

Au primit astfel de mesaje și cei care se testaseră pentru Covid-19 și cei care nu au făcut niciodată o astfel de analiză.

Sesizați de reprezentanții centrului medical, pe fir au intrat polițiștii care au deschis un dosar.

Ei vor trebui să stabilească dacă vorbim într-adevăr de un atac cibernetic sau dacă o persoană din interior a furat datele personale.

Dacă se va dovedi că este un atac cibernetic, dosarul va ajunge cel mai probabil la DIICOT.

Și tot ancheta ar trebui să stabilească dimensiunea problemei. Dacă odată cu numele și numerele de telefon infractorii cibernetici au pus mâna și pe dosarele medicale ale oamenilor.