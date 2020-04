Ultimul tip de înșelăciune în România. Cum a fost adaptată metoda accidentul pandemiei

Polițiștii din Constanța avertizează că infractorii au descoperit un nou tip de înșelăciune. Aceştia s-au inspirat din metoda accidentul și au adaptat-o pandemiei de coronavirus.

Sună diverse persoane, susţinând că sunt rude ale acestora şi cer bani sub pretextul că sunt infectaţi. Hoţii spun că au nevoie de acele sume pentru a face rost de echipamentele medicale necesare pentru tratarea Covid-19.

O femeie de 44 de ani din Constanța este una dintre persoanele care a fost sunată sub pretextul că fratele ei este infectat cu noul coronavirus. Suprinzator este ca individul a sunat pe telefonul fix şi avea toate datele de identificare ale familiei.

„Mihaela, mi-a zis pe nume, 'tu eşti? ce mă fac?'.A început să plângă, să se vaite. I-am zis să se liniştească. Zice 'am plecat astăzi la muncă, am ajuns la muncă, am leşinat, a venit salvarea, mi-a pus masca de oxigen şi m-a dus şi m-a internat la spitalul de la gară, la infecţioase, şi m-a găsit cu virusul'", le-a povestit femeia polițiștilor.

Femeia susţine că, pe moment, nu şi-a dat seama că nu este vocea fratelui ei, dar s-a alertat în momentul în care bărbatul i-a cerut o sumă mare de bani.

"'Sunt disperat că îmi trebuie apărat de ventilaţie, că a venit managerul spitalului la mine şi că îmi trebuie 200 de milioane să îmi iau aparat de ventilaţie'. Mi-a zis 'tu ai bani în casă?'. I-am spus "Bogdane, am, dar nu o sumă atât de mare, am aşa de zi cu zi".

Cel care a sunat-o i-a spus că nu poate să îl sune înapoi. Însă femeia a reuşit să ia legătura cu fratele ei prin alte cunoştinţe. "M-a sunat Bogdan şi mi-a spus staţi liniştiţi, v-a păcălit cineva".

Femeia a apelat în cele din urmă la poliţişti, iar aceştia au declanşat o anchetă pentru a-l depista pe cel care a încercat să o înşele.

Andreea Iliescu purtător de cuvânt IPJ Constanța: "Deşi în acest caz nu a fost constatat un prejudiciu material, această metodă are un impact emoţional foarte puernic asupra victimelor."

Polițiștii recomandă să nu oferim niciun fel de date personale prin intermediul convorbirilor telefonice, şi să nu trimitem sume de bani unor persoane necunoscute, indiferent de calitatea invocată sau de pretextul acestora.

În cazul în care sunteţi apelaţi de o astfel de persoană, sesizați cea mai apropiată secție de poliție, sau sunaţi la numărul de urgenţă 112.