iLikeIT. Roboți umanoizi tot mai avansați: demonstrațiile care uimesc lumea tehnologiei

Roboții umanoizi devin tot mai capabili, de la o zi la alta. Îi vedem în tot mai multe demonstrații: aleargă, fac treburi casnice și chiar participă la lupte.

Companiile din China vin tot mai des cu roboți noi remarcabili.

Compania EngineAI a venit cu robotul T800 care nu este un robot autonom ci este controlat de un om. Este teleoperate, un alt om are niște senzori pe corpul lui și fiecare mișcare este translatată acestui robot.

Robotul reproduce atât de bine mișcările în cât compania a fost acuzată că ar fi manipulat imaginile.

Ulterior, compania a lansat și un nou videoclip filmat ”în spatele scenei” în care se pot observa imaginile cât se poate de reale.

