iLikeIT, review. Cele mai bune camere de acțiune ale momentului: GoPro Hero 11 Black, DJI Osmo Action 3 și Insta360 X3

Am luat cele mai cunoscute modele de pe piață, de la GoPro și DJI, plus Insta360, care filmează 360 de grade.

Acolo unde telefoanele mobile ar ceda rapid, camerele de acțiune abia se încălzesc. Datorită lor avem imagini spectaculoase din spațiu, aer, apă sau pământ. Sunt rezistente, compacte și performante. Cele mai noi modele rezolvă cele mai multe neajunsuri. Baterie, calitatea imaginii și software.

Când aud de cameră de acțiune, cei mai mulți se gândesc la GoPro. Și pe bună dreptate...

Costin Costea: "Sunt foarte mulți care au încercat să vină cu camere pe piața asta, ca să spun așa. Chiar și camere mult mai ieftine, dar din păcate, cred că lumea a ales calitatea și stabilitatea de la un model la altul.”

Astăzi, concurența este mică... DJI și Insta360 am găsit prin România. Am făcut rost de ele, le-am adus la centrul de Enduro Augsburg, de lângă Câmpina și le-am murdărit cu noroc după ce le-am instalat pe SurRon-urile cu care am mai mers în trecut. Ne-a ajutat și Bebe, instructor excepțional.

Marian Andrei: "GoPro este cea mai cunoscută marcă pentru camerele de acțiune. Aici avem Hero 11 Black care arată ca Hero10 Black, care arată la fel ca Hero 9 Black, care arată la fel ca Hero 8 Black. Diferența ar trebui să fie la senzor, care este mai mare, știe să filmeze la rezoluție 5.3K, la 60 de cadre pe secundă, ca să poți să faci și crop.”

”4K, 60 de cadre pe secundă - SuperView, ce e drăguț e că lângă obiectiv am un ecran mic și pot să mă văd cum vorbesc, câtă baterie mai am și că am spațiu suficient pe card. Asta este vocea mea în GoPro Hero 11 Black. Vorbesc mai tare decât de obicei, ar trebui să se audă bine pentru că sub obiectiv este un microfon.”

GoPro Hero 11 Black costă aproximativ 2600-2700 de lei.

Marian Andrei: "Arată ca un văr îndepărtat dar nu are nicio legătură de sânge cu GoPro Hero. Acesta este DJI Osmo Action 3, cea mai nouă generație de camere de acțiune de la DJI. De altfel, ei sunt cunoscuți pentru drone, nu neapărat pentru camerele de acțiune. Avem aceeași temă de design, un ecran pe care-l pot folosi cu touch. Și putem să filmăm și vertical dacă avem nevoie cu prinderea magentică. Dau rec și încep să vorbesc.”

”4K, 60 de cadre pe secundă și pentru DJI Action 3, ecranul este mai mare și parcă mă văd ceva mai bine. La fel pot să văd cum înregistrez, timer. Și dacă folosesc Zoom. Acesta este sunetul din DJI Osmo Action 3. Ce se aude în spate?”

DJI Osmo Action 3 are un preț de pornire de 1700-1900 de lei.

Marian Andrei: ”Insta 360. Și dacă arată un pic mai ciudat e pentru că e această cameră un pic mai ciudată. Are două obiective, și pe o parte și pe alta. Și asta pentru că prin foarte multă putere de calcul știe să unească cele două imagini pe care le vede de la camere. Poate să vadă 180 de grade. Eu în glob pot să-mi aleg ce să văd. Adică aș putea să mă uit la pădure, la Joe sau la mine. Avem microfoane și de-o parte și de alta. Se prinde foarte ușor această camera și pe un trepied și pe o ventuză. Ar trebui să reziste această cameră și la niște șocuri, este waterproof până la 10 metri.”

Insta360 X3 costă între 2400 și 2700 de lei.

Așadar, le-am montat pe căști, ori pe ghidon în cazul lui Insta360 și am început să urcăm pe frumoasele dealuri din Pădurea Ciupercească. Apropo, motocicletele sunt electrice.

E uimitor cum niste camere atat de mici, pot obține imagini atât de bune. Sunt ceva diferențe între ele, dar nimic dezamăgitor. Nicio cameră nu s-a oprit în timpul filmărilor iar aplicațiile au impecabil.

Nici bateriile nu s-au descărcat mai rapid decât de obicei, deși camerele de acțiune au filmat la calitate înaltă.

GoPRO Hero 11 Black a filmat la SuperView - cel mai larg unghi. Asta-i permite să vadă foarte mult, deodată. Culorile sunt corect redate, detaliile sunt scoase bine în evidență și nu a avut o problemă cu cerul difuz. Poate cu un pic de editare, căci știe și format 10-bit, clipurile ar fi fost bune și de cinematografie.

DJI Osmo Action 3 este prima cameră care se poate apropia de Hero. Diferențele nu sunt chiar atât de mari dar cunoscătorii le pot observa rapid. Are o paletă mai redusă de detalii pe care le poate surprinde. Cerul nu este scos la fel de ușor în evidență, imaginea nu este la fel de clară. Sunetul e bun, stabilizarea excelentă iar diferență de preț e mai mare de 20%, așa că dacă luăm acest lucru în calcul, chiar nu e rău.

Insta360 e clar altă categorie de cameră, dar îmi place cât de ușor poate filma 360 de grade, cu autonomie bună și calitate OK. Aplicația este foarte intuitivă și poți alege ce să vezi în imagine. Sunt câteva efecte predefinite... Apoi - export, și imaginile sunt perfecte de urcat pe TikTok sau Instagram.

Marian Andrei: ”Am făcut și o primă tură, nu am mers foarte mult, dar a fost distractiv pentru că este foarte mult noroc, foarte multe frunze și suprafața este alunecoasă. Dar nu de asta am venit aici... ba, da! De asta am venit aici. camerele au surprins imagini foarte drăguțe. Pe Action 3 mai avem 58% baterie pe Hero avem, și încă este în REC, 35%. Autonomia ceva mai bună pe Action 3 decât pe Black. Am tras pe modul cel mai wide. Mai dau o tură acum ca să filmez și un pic mai strâns. Insta360 a filmat continuu, are și un pic de noroi și are mai mult de jumătate baterie. Înregistrează în același timp pe două camere.”

Concluziile finale

Concluzie? Toate camerele sunt excepționale și pot excela fiecare la câte un capitol.

GoPRO? Calitate excelentă, multe moduri de filmat și posibilitatea editării avansate.

Osmo Action 3? Raport calitate preț foarte bun... Ideală pentru vacanțe.

Iar Insta 360? Imagini cu efect WOW de fiecare dată, ușor de obținut cu un echipament ieftin.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-12-2022 10:26