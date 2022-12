ILikeIT. Arta creată de roboți. Inteligența artificială se inspiră de pe internet

În urmă cu doi ani aș fi spus, fără să clipesc, că inteligența artificială nu poate să fie creativă. M-am așteptat ca roboții să danseze, să picteze, sau să joace în filme așa cum sunt programați, dar nu să-și creeze arta de la zero. Acum, totul e posibil și e tot meritul nostru. Toate imaginile pe care le-am urcat în cloud, toate articolele pe care le-am pus pe internet s-au transformat în lecții pentru inteligența artificială. Dall-E, Midjourney sau Stable Diffusion sunt exemple bune. Scrii ce vrei să creeze și le lași să lucreze. Iată cum se îmbină arta cu roboții și inteligența artificială.

Dr. Merritt Moore nu este o balerină obișnuită. A absolvit Facultatea de Fizică a Universității Harvard și are un doctorat în fizică atomică. S-a specializat în interacțiunea cu roboți pe perioada pandemiei, când nu a mai putut să susțină spectacole de balet. Arta ei a devenit subiect în publicații precum TIME, BBC sau Vogue.

Dr. Merritt Moore: „Tehnologia și inteligența artificială ne ajută să ne dezvoltăm, să ne dezvoltăm creativitatea. Am fost foarte interesată de inteligența artificială și apoi am întâlnit acest robot. M-a captivat felul în care se mișcă, iar apoi am intrat în pandemie. Nu am mai putut dansa cu oameni și cum roboții nu pot face Covid, am zis că o să dansez cu un robot.”

Face balet de la 13 ani. A dansat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii, în Zurich, Boston, Marea Britanie sau Norvegia, iar mentor i-a fost românca Irina Roșca, care acum este profesor la Academia de Dans din Roma și balerină la Teatrul Arena din Verona.

Dr. Merritt Moore: „Irina mi-a schimbat viața. Mereu îmi spune că perfecțiunea poate să fie înlocuită. Dacă încerci să fii perfectă, producătorul poate să te înlocuiască cu altă persoană perfectă în cazul în care îți rupi piciorul. Asta pentru că nu aduci nimic nou, nimic ce nu poate aduce o altă persoană perfectă, dar dacă ești diferită și unică, oferi ceva ce nimeni altcineva nu poate să ofere. Dacă ai o calitate a ta, dacă ai altceva, ești de neînlocuit.”

Roboții care urcă pe scenă împreună cu Merritt nu sunt dansatori profesioniști, ci roboți industriali colaborativi. Pe scurt, coboți. În timpul spectacolelor, sunt programați să copieze mișcările balerinei, dar în mod normal sunt folosiți în procesele de manipulare din multe fabrici din întreaga lume, inclusiv din România. Transportă, încarcă, descarcă sau montează diverse lucruri.

Dr. Merritt Moore: „Oamenii sunt încă sceptici în privința roboților, dar cred că atunci când mă văd pe mine dansând cu un robot, își dau seama că dacă eu fac asta pe o piesă de a lui Michael Jackson, roboții nu sunt atât de periculoși. Dacă descifrezi modul în care un robot dansează, găsești o soluție pentru interacțiunea dintre oameni și roboți. Dacă înțelegi că un robot poate să danseze cu un om, elimini orice factor de risc atunci când ai în aceeași cameră un robot și un om.”

De aceeași părere este și artista Sougwen Chung, stabilită în Marea Britanie. Și ea studiază interacțiunea dintre artă, inteligența artificială și roboți.

Sougwen Chung: „Mama mea este programator, iar tata este cântăreț de operă. Am crescut în acest spațiu, între muzică și tehnologie, dar cred că atunci când ești copil nu te gândești la ele ca la două domenii diferite. Pur și simplu sunt parte dintr-o unitate. Așa că am fost expusă de mică la expresia creativă prin tehnologie. Așa am ajuns să fiu curioasă și să vreau să-mi văd programele de softwear integrate într-un sistem robotic. Am început de la zero, în urmă cu opt ani, și iată-mă acum...”

Galerie de artă high-tech, la Londra

În galeria sa de artă din Londra sunt expuse diverse picturi realizate în colaborare cu roboți. Drawing Operations Unit este un sistem robotic dezvoltat chiar de artistă. Cea mai recentă versiune folosește elemente în neuroștiință pentru o mai bună comunicare.

Sougwen Chung: „Încerc să fac sistemul mai receptiv. Este o modalitate prin care încerc să înțeleg și modul în care oamenii desenează și încerc să transmit asta sistemelor robotice. Mă interesează un duet fluid și sincronizat.”

Nu este, însă, prima dată când roboții sunt folosiți într-un astfel de act artistic. Un pictor și robotician din Statele Unite învață acum roboți să reproducă lucrări celebre.

Pinder Van Arman, artist: „Pentru mine creativitatea bazată pe inteligența artificială nu implică un singur algoritm, ci este despre a crea o legătură între cât mai multe sisteme algoritmice. Rezultatele sunt incredibil de creative.”

În plus, companii mari de tehnologie lansează în fiecare an roboți cu aptitudini sportive. Atlas, de exemplu, reacţionează la muzică și își adaptează mișcările la spațiul în care se află, iar Spot a strâns milioane de vizualizări pe Youtube.

Inginerii de la Disney au creat inclusiv un robot care îl poate înlocui pe celebrul Spiderman la filmări.

Este vorba despre un robot cascador care poate face chiar și piruete în aer, la 20 de metri înălțime. Acesta este al zecelea prototip de genul acesta pe care îl dezvoltă compania. Nu este, însă, autonom. Este coordonat de o echipă de ingineri, care visează probabil să înlocuiască și alți super eroi de la Hollywood.

Cele mai multe controverse le-au stârnit, însă, sistemele bazate pe inteligență artificială prin care sunt generate diverse ilustrații în doar câteva secunde. Dall-E, Midjourney și Stable Diffusion sunt doar câteva exemple. Sunt platforme care ne dovedesc că imaginiația nu are limite

Sougwen Chung: „Fotografia nu a eliminat nevoia de a desena, așa că nu cred că aceste sisteme vor elimina nevoia artiștilor, dar am fi naivi să spunem că nu vor schimba dinamica prin care sunt realizate imaginile, dar asta s-a întâmplat întotdeauna.”

Ce-i drept, nu s-ar fi ajuns niciodată aici, dacă internetul nu ar fi plin de informații și ilustrații din care sistemele bazate pe inteligență artificială să se inspire. Fiecare dintre aceste soluții lucrează ca un motor de căutare care îți creează de la zero imaginile pe care îți dorești să le vezi, indiferent cât sunt de complexe.

Chiar și cei de la Shutterstock au anunțat recent un parteneriat cu producătorul aplicației DALL-E. Asta înseamnă că în curând vom avea acces la o bază de date plină de fotografii generate artificial, nu doar la cele realizate de artiști și fotografi profesioniști.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 10-12-2022 10:56