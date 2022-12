iLikeIT. Cât de bune au ajuns programele de inteligență artificială. Unele sunt gratuite și știu să scrie în limba română

Iată câteva dintre programele de inteligență artificiale testate recent:

-► Prisma AI

Această aplicație ia pozele noastre și le modifică foarte ușor. Am testat și eu această aplicație, m-am pus pe corpul unui super-erou. Toate aceste imagini au fost generate de inteligență artificială, însă, ce cred eu că face mai exact această aplicație, este să îți ia fotografia, să-i modifice niște filtre și, în funcție de pozele pe care tu le selectezi, nu-ți generează fața de la zero, ci pur și simplu ia din fotografiile pe care noi le alegem.

Părul meu este același, ochii mei sunt aceeași, deci n-a făcut mare lucru, decât să îmi ia capul și să-l pună pe un alt corp. E adevărat, aceste aplicații, atunci când selectăm aceste fotografii, învață de pe urma noastră, învață de la milioane de fotografii urcate în același timp.

Și această aplicație a făcut și foarte mulți bani, cu această ocazie, pentru ca, apoi, aplicația să se îmbunătățească în timp.

-► Open AI

O aplicație cu inteligență artificială care într-adevăr este foarte te pune pe gânduri, cel puțin atunci când o folosești, este Open AI. Am mai văzut și Dali, acel program care generează imagini în funcție de ce îi cerem noi să facă și cum funcționează.

Am stat un pic de vorbă cu Open AI și l-am rugat să îmi scrie o pagină HTML 5 (deci știe să facă și programare, ceea ce eu nu știu să fac) și pot să-i cer aplicației să facă acest lucru automat.

Ba chiar am rugat-o să-mi facă o extensie de Chrome, un program în care să adaug eu, de exemplu, să-mi facă un ”to-do list”. Și, în 2 minute, avem deja aplicația funcțională în Google Chrome. Aș putea, de exemplu, să îl rog să îmi scrie un scenariu în limba română.

-► Descript.com

O altă aplicație foarte utilă este Descript.com, care are o funcție foarte interesantă, care se numește ”overdub”. Iar pentru această funcție, ”overdub”, am scris un text de 10 minute în limba engleză. Apoi am urcat acele 10 minute în aplicația asta și a apărut... vocea mea.

-► Amper music

”Amper music” este o aplicație care poate să compună melodii în funcție de cum îmi doresc eu să sune ele. Selectez durata, cheia în care vrea să cânte, tempo-ul și ... cam atât.

Apoi pot să mă joc, de exemplu, cu instrumentele pe care aș vrea să le folosească aplicația, aș putea să modific diverse alte sunete, dacă vreau fie amuzantă, dacă vreau să fie misterioasă și așa mai departe. Pot să adaug instrumente noi, pot să adaug pian, pot să adaug tobe, pot să adaug tot felul de sintetizatoare. Durează câteva secunde acest proces.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-12-2022 11:03