iLikeIT. Produsele și serviciile tehnologice care ne-au uimit în 2022

Facem o scurtă recapitulare a câtorva dintre produsele sau serviciile care ne-au lăsat gură cască, la ILIKEIT.

Cred că puțini ar fi putut să ghicească avansurile tehnologice remarcabile pe care le-am văzut anul acesta. Dincolo de telefoane mobile, tablete și laptopuri, avem și câteva tehnologii care ne pot schimba viața în bine.

Anul acesta, am vorbit foarte mult despre Inteligență Artificială.

„Sunt conștient că acest termen este foarte folosit chiar și când nu e neapărat vorba despre Inteligență Artificială, dar cred că este termenul pe care-l putem folosi cel mai ușor ca să explicăm atunci când ceva, din tehnologie, nu este făcut de mâna omului. Ne-au lăsat gură cască Dall-E sau Stable Difussion. Scrii ce vrei să-ți genereze și o face perfect. Stable Diffusion face un lucru similar și o să tot vedem astfel de aplicații funcționând mai bine în noul an. O altă unealtă despre care s-a vorbit mult este ChatGPT, de la OpenAI, care știe să scrie, să rezolve probleme de matematică sau să programeze. Vorbește în foarte multe limbi și sunt puține întrebări la care nu poate să răspundă. Eu am făcut și niște programare cu el”, spune Marian Andrei.

Google’s RT-1 is taking this line of idea to new levels. Their robot has a 7-DOF arm, 2-fingered gripper, and a wheeled base. It can fetch lost sunglasses, tidy up condiments, prepare and restock snacks, and close drawers left open by people in Google’s famed kitchens????. 4/ pic.twitter.com/eLDP37koZL