iLikeIT, jocul săptămânii. ”Need for Speed Unbound”, exclusiv pentru Playstation 5 sau Xbox Seria S și X

Need for Speed Porsche, Hot Pursuit, Underground, Underground 2 și Most Wanted. Câteva dintre titlurile care m-au făcut să mă îndrăgostesc de mașini pentru totdeauna.

Underground 2 a fost atât de bun încât a creat o generație nebună după tuning și putere. Soundtrack excepțional... Snopp Dogg, Paul Van Dyk, XZibit...

Cu excepția lui Most Wanted, nimic bun n-a mai venit de-atunci. Până la Unbound... pe care-l jucăm acum.

N-a fost un an prea bun pentru pasionații de jocuri de mașini.

Avem doar Gran Turismo 7 pe care putem să-l trecem pe listă, F1 e noul FIFA și apare în fiecare an... Și cam atât, până la Need For Speed Unbound.

Cei trecuți de 25-30 de ani așteptau însă Need for Speed Unbound. Până și numele te duce cu gândul la seria Underground. Iar acțiunea se întâmplă cam în același tempo.

Scena de curse underground, mașini modificate, ceva povești pe ici colo. Și un soundtrack excepțional.

Unbound începe cu un pic de dramă, când cineva din echipă decide să fure toate mașinile lui Rydell. Inclusiv mașina cu care tu alegi să începi jocul dispare, în cazul meu, un frumos Lamborghini.

Trei ani mai târziu, acțiunea din Lakeshore revine... Și, misiunea ta e să recuperezi tot ce s-a furat - prin câștigarea unor curse importante. Până acolo, trebuie să participi la tot felul de evenimente ori misiuni speciale, ca să poți să faci bani pentru modificarea mașinilor.

Aici ai destul de multă libertate: poți să mergi pe stil, ori pe putere. Sau și-și - așa cum e recomandat.

Mașinile pot fi construite după două metode de condus, drifting și gripping. Aici se referă la cum pot fi luate virajele, prin derapaj sau prin aderență ridicată. Mecanica de derapaj e un pic ciudată și nu m-am putut obișnui. Alte jocuri fac asta mai bine.

E interesantă și grafica. Unbound este un titlu exclusiv pentru consolele next gen, adică Playstation 5 sau Xbox Seria S și X.

Personajele arată ca niște eroi din anime-uri. Până și fumul este desenat.

Revenind la poveste, da. Dialogurile sunt... cum ar spune americanii... ”cheesy”. Sunt de umplutură și neamuzante.

Altfel, de dragul vremurilor de altădată am jucat Unbound cu multă plăcere. Need for Speed Unbound costă aproximativ 300 de lei.

Dată publicare: 17-12-2022 10:37