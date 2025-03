iLikeIT. Prima chitară inteligentă din România. ”Cu puțin exercițiu, oricine poate să cânte acum la chitară”

Talentul meșterilor din Reghin se îmbină perfect cu tehnologia de astăzi care ne-au adus în platou prima chitară inteligentă creată în țara noastră.

De ce este o chitară inteligentă? La pirma vedere pare o chitară obișnuită

Doru Radu: „Asta este și ideea acestui proiect. Am vrut să păstrăm cumva aspectul unei chitare normale. Am lucrat cot la cot cu meșterii de la Reghin și am ales tot ce era mai bun. Tehnologia vine doar ca o completare, vrem să fie ca o punte între tradiții și viitor„.

Ideea este că acum cu ajutorul tehnologiei oricine poate să cânte la chitară cu puțin exercițiu.

Andreea: ”Chitara este din materiale de cea mai bună calitate. Are fața din molid masiv, lateralele sunt din mahon la fel și spatele. Tastiera este din abanos, un lemn foarte renumit pentru rezonanța lui și pentru durbilitate. Practic am ales tot ce este mai bun pentru acest obiect”.

Vezi mai multe detalii în VIDEO atașat.

