iLikeIT: Noua aplicație a MAI permite citirea adresei din buletinele electronice: se numește „Ro CEI Reader”

Adresa din noile buletine poate fi citită de o aplicație specială, dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne. Cum funcționează, vedem la iLikeIT.

Chestor Cătălin Giulescu, director general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor: ”Am rezolvat problema adreselor cu această aplicație. Ea este foarte utilă pentru titularul cărții electronice de identitate. Reamintim tuturor furnizorilor de servicii către cetățeni, nu contează că sunt că sunt din mediul public sau privat, că au acces la servicii de interoperabilizarea infrastructurilor informatice.

Astfel în cât, informațiile să fie preluate în timp real, iar cartea electronică să devină doar un validator al informației și al identității titularului”.

Marian Andrei: Pe scurt, să nu mai umblăm neapărat cu hârtii printate. Aplicația este disponibilă în ”Play Store” și ”App Store” și se numește Ro CEI Reader.

Chestor Răzvan Jiga, director general al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informațiilor: ”Avem codul CAN care trebuie introdus în aplicație și se află undeva în partea dreapta jos a cardului. El este vizibil doar pentru utilizator. Ulterior introducerii acestui cod CAN se introduce codul pin din patru cifre.

Avem două tipuri de coduri: un cod PIN pentru autentificare și un cod PIN pentru semnătură electronică. Ele sunt diferite din rațiune de securitate”.

