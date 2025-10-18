iLikeIT. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2025

iLikeIT
18-10-2025 | 11:13
×
Codul embed a fost copiat

iLikeIT. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2025

autor
Stirileprotv

iLikeIT. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2025

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, iLikeIT weekend,

Dată publicare: 18-10-2025 11:07

Articol recomandat de sport.ro
FOTO "Arăți fantastic! Ce mănânci ca să te menții în formă?" Mădălina Florea a rupt tăcerea
FOTO "Arăți fantastic! Ce mănânci ca să te menții în formă?" Mădălina Florea a rupt tăcerea
Citește și...
Kirby și Tărâmul Uitat, cu o poveste nouă. Se luptă cu gașca de bestii
iLikeIT
Kirby și Tărâmul Uitat, cu o poveste nouă. Se luptă cu gașca de bestii

Jocul săptămânii este Kirby and the Land of the Forgotten, cu o poveste nouă Star-Crossed World.

Cele mai noi ceasuri inteligente de pe piață, la iLikeIT. Punctul-cheie este monitorizarea sănătății
iLikeIT
Cele mai noi ceasuri inteligente de pe piață, la iLikeIT. Punctul-cheie este monitorizarea sănătății

Alături de Alex Stănescu, de la Mobilissimo, ne uităm și la cele mai noi ceasuri inteligente de pe piață. Avem modele interesante, foarte atente la monitorizarea sănătății noastre.

Cât de „Pro
iLikeIT
Cât de „Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro la filmarea unor scene de film. Experiment iLikeIT cu cu Denis Hanganu

În fiecare an, Apple spune că iPhone-ul devine o cameră de film. Așa că ne-am pus o întrebare simplă: cât de "Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro? Am adus un actor, un DoP și trei scene care nu iartă nicio greșeală.

Recomandări
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar
Stiri actuale
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar

A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.

Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk
Stiri externe
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28