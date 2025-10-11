iLikeIT. Emisiunea integrală din 11 octombrie 2025
O nouă rețea de socializare promite să schimbe tot ce știm despre lume, prieteni și realitate.
Sao Paulo a devenit, pentru câteva zile, locul unde s-a vorbit despre viitor. Lideri din zeci de țări, cercetători și inovatori s-au reunit la conferința Horasis ca să înțeleagă cum evoluția inteligenței artificiale va schimba lumea în care trăim.
De această dată ne uităm la câteva dintre cele mai noi ceasuri inteligente, care vin cu funcții tot mai avansate, precum sfaturi personalizate pentru un somn mai bun.
Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.
Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.
Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.