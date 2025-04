iLikeIT. Cum arată mașina de curse construită de o echipă de tineri ingineri de la Universitatea Politehnica Bucuresti

Și asta nu e tot. Au participat și la competitii internationale. Le aflam povestea acum, la iLike iT.



Antonia, Răzvan și Vio, reprezentanții proiectului: ”Proiectul a demarat în 2018. Suntem la a patra mașină funcțională pe care o fabricăm. Am început cu un prototip cu care am mers la competiții pentru a câștiga experiență. Iar prima mașină funcțională a apărut acum trei ani”.

Câți oameni lucrează în total la acest proiect?

”Suntem 70 de membri. Împărțiți în 5 departamente”.

Mai multe detalii în VIDEO atașat.

