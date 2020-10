iLikeIT. Ce diferențe sunt între telefoanele Sony Xperia 5 II și Oppo Reno4 Pro 5G

La iLikeIT, Iulia Ionescu a adus două telefoane din categoria ”midrange”, dar cu specificații tehnice din categoria ”high end”. Este vorba despre Sony Xperia 5 II și Oppo Reno4 Pro 5G.

Oppo Reno4 Pro 5G are 3 obiective foto pe spate. Primul și cel mai important obiectiv foto, cel wide, are 48 de megapixeli, obiectivul telefoto are 13 megapixeli, iar ultimul, ultra-wide, are 13 megapixeli.

Și Sony Xperia 5 II are tot 3 camere foto. Unul principal de 12 megapixeli, iar celalalte două de 12 megapixeli. Una dintre opțiunile introduse pentru pasionații de selfie este că aparatul se poate declanșa automat când utilizatorul ridică o mână.

Ambele telefoane au baterii de 4.000 de mAH, însă încărcarea este diferită. La Oppo avem o încărcare de 35 de W, ceea ce este foarte bine, pentru că înseamnă că ne putem încărca telefonul cu până la 60 % în doar 15 minute. La Sony, în schimb, avem o încărcare de 21 de W, care este destul de puternică și aceasta, dar nu ca la Oppo, evident.

Sony Xperia 5 II costă aproximativ 4.000 de lei, iar Oppo Reno4 Pro 5G costă aproximativ 3.500 de lei.