Ultimele tendințe în materie de jocuri dezvăluite la emisiunea ILike IT, cu gamerul profesionist Teo Zeciu

Ultimele tendințe în materie de jocuri au fost dezvăluite de Iulia Ionescu, la emisiunea ILikeIT. Gamerul profesionist Teo Zeciu a explicat ce aduc nou jocurile cele mai apreciate de români.

Iulia Ionescu, realizatoarea emisiunii IlikeIT, a vrut să știe cu ce se deosebește unul din cele mai apreciate jocuri din România, varianta 2021, față de cea lansată anul anterior. E bine de știut că la jocuri lansările pentru anul următor au loc de regulă în ultimul trimestru al anului curent, adică acum vom vedea titlurile pentru 2021.

Iulia Ionescu: Cum e noul Fifa 21, sunt diferențe față de versiunea anterioră, românii se descurcă mai bine decât în realitate?

Teo Zeciu, live streamer pe youtube și gamer profesionist: „Ca în fiecare an, Fifa 21 a venit cu îmbunătățiri la grafică, stilul de joc este schimbat de la an la an, dar dacă e să luăm o persoană care nu s-a jucat niciodată Fifa și punem 2020 si 2021unul lângă altul, ea ar tinde să zică că sunt la fel, dar stilul de joc se simte la un jucător, vezi de la an la an diferențe și îți dorești întotdeauna să afli ce e nou și să te îmbunătățești, să te adaptezi. România este o echipă mediocră la FIFA, echipele de top sunt la 84, overall, iar România e pe undeva la 65.”

Iulia Ionescu: Cum ți se pare ultima versiune Call of Duty?

Teo Zeciu: „Este jocul meu preferat și acum, Coldwar este ultima versiune, a venit cu îmbunătățiri foarte mari la grafică și stilul de joc este diferit și nu mă așteptam, pentru că majoritatea call of duty-urilor sunt asemănătoare, acum la Coldwar chiar se vede diferența. Bine, acum nu a fost lansat, este în beta dar este ce trebuie”.

Iulia Ionescu: S-a vorbit foarte mult despre The Last of Us, partea a-II-a ca un joc foarte așteptat, s-a creat foarte mult suspans înaintea lansării, cum ți se pare?

Teo Zeciu: „Este un tip de joc apocaliptic, este ca și cum te-ai juca un film, trăiești fiecare sentiment alături de personaj și pe lângă această grafică, în ultimii ani grafica ajunge să fie asemănătoare cu filmul și The Last of Us chiar atinge topul calității. Jucându-te, chiar intri în joc, acolo.”