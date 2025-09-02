iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime – toate zvonurile înainte de lansare

02-09-2025 | 09:25
Mai sunt șase zile până când o să vedem noul iPhone, iar toate zvonurile se adună. Pe piață se găsesc deja accesorii cum ar fi huse.

Este foarte important să vedem cum va arăta nou iPhone și cum setează trendul în tehnologie pentru ceilalți producători.

Posterul pentru lansare a fost publicat. Tema de anul acesta ”Awr dropping” (n.r. ceva ce te lasă fără suflare, uimit).

Probabil este vorba despre un nou telefon cu totul care se va numi iPhone 17 Air. Va fi un telefon foarte subțire sub 6 mm.

Mai multe detalii în VIDEO atașat. 

Apple
Apple ar putea lua o decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Schimbarea radicală pregătită

