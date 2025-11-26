iLikeIT. 30% din muzica nou urcată pe platforma Deezer este generată AI: impact puternic asupra veniturilor artiștilor

26-11-2025 | 10:05
Industria muzicală trece printr-un moment dificil din cauza Inteligenței Artificiale.

Pe platformele de streaming sunt urcate zilnic zeci de mii de melodii care nu sunt produse de oameni.

Nemulțumiți sunt și ascultătorii, dar mai ales artiștii, care câștigă mai puțini bani. Detalii chiar acum, urmează iLikeIT.

Este o industrie care trece printr-o schimbare importantă. Platforma de streaming de muzică franceză Deezer spune că deja 30% din toate melodiile care sunt urcate zilnic pe platformă sunt deja generate de inteligența artificială. Este și singura platformă de streaming care pune acea etichetă că muzica este generată de un calculator și nu de un om.

iLikeIT. Black Friday internațional a început: reduceri mari la jocuri, abonamente și servicii digitale

Sursa: Pro TV

