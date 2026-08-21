Castelul Strancally a fost construit în jurul anului 1830 pe un teren cu vedere la râul Blackwater și a fost renovat extins în 2003, potrivit unei arhive de arhitectură de stat, potrivit News.ro.

Tranzacția nu este listată în registrul prețurilor proprietăților de stat din Irlanda. Prețul achitat în tranzacția realizată în afara pieței nu este cunoscut, însă Irish Times, care a relatat primul despre vânzare, a estimat valoarea proprietății la între 20 și 30 de milioane de euro (17 milioane de lire sterline): aproximativ 10% din costul superiahtului său de 118 metri.

„Mark și familia sa sunt încântați să continue să aibă grijă de această proprietate istorică și așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp în Irlanda, unde Meta își are sediul internațional”, a declarat joi un purtător de cuvânt.

Meta are aproximativ 1.500 de angajați în Irlanda, unde o serie de multinaționale americane din domeniul tehnologiei își au sediile europene, parțial datorită regimului fiscal favorabil al țării, mai notează Reuters.

Castelul a fost construit în 1830

Castelul a fost construit în 1830 pentru John Keily, fost parlamentar conservator, și a fost proiectat la scară impresionantă de arhitecții James și George Richard Pain. Potrivit cărții „The Houses of Ireland”, pentru a ajunge din sufragerie la bucătărie era nevoie de „o plimbare în pas vioi de patru minute și jumătate”.

Michael Alen-Buckley, cofondator al firmei londoneze de investiții RAB Capital, și soția sa, Giancarla, descendentă a familiei din spatele grupului Rocco Forte Hotels, au cumpărat domeniul și l-au renovat la începutul anilor 2000.

„Părăsim cu drag casa noastră din ultimii 25 de ani și suntem recunoscători pentru oportunitatea pe care am avut-o de a salva și restaura Castelul Strancally”, au declarat cei doi într-un comunicat.

„Suntem încântați că Mark și familia sa intenționează să continue munca noastră, investind în continuare în întreținerea și îmbunătățirea proprietății și a domeniului, pe care îl vor folosi drept locuință într-un mod sustenabil. Le dorim lor și familiei lor multă fericire în acest loc unic și binecuvântat”, au adăugat ei.

Alte domenii istorice cumpărate de miliardari

Site-ul National Built Heritage Service, agenție a statului irlandez însărcinată cu protejarea patrimoniului arhitectural, face castelului un compliment cu o ușoară notă critică. „Construcția din gresie și calcar cioplit accentuează aspectul auster al ansamblului, oferind în același timp dovezi ale unei zidării din piatră și ale unei măiestrii artizanale de înaltă calitate”, se arată în descriere.

Valea Blackwater găzduiește și alte domenii istorice, printre care Ballynatray House, cumpărat în 2024 de antreprenorul James Dyson.

Mai la nord, John Collison, cofondator al platformei tehnologice Stripe, a cumpărat în 2021 Abbey Leix, un domeniu situat în comitatul Laois.